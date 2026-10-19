Urioste posesiona a los nuevos fiscales departamentales en un acto en Sucre

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, designó hoy lunes nueve fiscales departamentales para Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Oruro, Beni y Pando, según Red DTV.

La resolución señala que las designaciones buscan garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio Público en la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y el ejercicio de la acción penal pública.

Los designados son: Williams Ariel Sandy Copa, en Chuquisaca; Gabriel Quiroga Vargas, en La Paz; Dayane Eddy Ordóñez Tapia, en Cochabamba; Jimmy Fernando López Rojas, en Santa Cruz; Pablo Daniel Manrique Videla, en Potosí; Aníbal Giovanni Cabezas Flores, en Tarija; Franz Zulmer Villegas Chávez, en Oruro; Orlando Aramayo Chávez, en Beni; y Adriana Rodríguez Melena, en Pando. La resolución también dispone que los fiscales salientes entreguen la documentación física y digital, la información y los activos bajo su responsabilidad.