Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, posesionará este lunes 19 de octubre a los nuevos fiscales departamentales, en un acto programado para las 11:00 en la ciudad de Sucre. La ceremonia se realizará en el Salón Principal de la Fiscalía General del Estado y será transmitida en vivo a través de Facebook, según la invitación institucional.

La posesión formalizará la incorporación de las nuevas autoridades del Ministerio Público en los nueve departamentos del país. El acto se enmarca en el proceso de reorganización institucional que atraviesa la Fiscalía General del Estado.

Urioste asumió como fiscal general interino el pasado 5 de octubre, en reemplazo de Roger Mariaca, quien cumple detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí. Mariaca es investigado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas.