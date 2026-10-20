Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo

País
Redacción Central
Publicado el 20/10/2026 a las 7h17
ESCUCHA LA NOTICIA

La Defensoría del Pueblo atendió 20.585 casos en todo el país entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026, a través del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP). Los registros identifican al Ministerio Público y al Órgano Judicial como las instituciones con mayor número de denuncias, mientras que las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia figuran entre los derechos más recurrentemente denunciados, según un reporte publicado por esta institución.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que estos resultados corresponden al trabajo de las oficinas defensoriales a nivel nacional, en el marco de las atribuciones constitucionales de la institución para recibir e investigar quejas relacionadas con actos u omisiones de servidores públicos.

“Hasta el 16 de octubre de 2026, hemos recibido 20.585 quejas en todo el país”, señaló Callisaya, al explicar el alcance del Sistema de Servicio al Pueblo y su función en la atención de las demandas de la población.

Entre las instituciones con más denuncias figura el Ministerio Público, con 1.463 casos, seguido del Órgano Judicial, con 1.387; la Policía Boliviana, con 824; la Dirección General de Régimen Penitenciario, con 581; y el Tribunal Supremo Electoral, con 355. Los registros incluyen instancias como la Fiscalía General del Estado, las fiscalías departamentales y los tribunales departamentales de justicia.

En el ámbito de los derechos humanos, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia registraron 2.678 denuncias; el derecho de petición y respuesta, 1.913; y el derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder político, 1.427. A estos se suman las denuncias vinculadas con la exigencia de responsabilidad sobre la administración pública, con 1.259 casos, y los derechos laborales, con 901, principalmente relacionados con la inamovilidad laboral y la negativa al pago de beneficios.

Los datos también muestran una importante demanda de intervención defensorial en entidades de la administración pública. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto registró 317 denuncias; la Gestora Pública, 289; el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 271; el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 234; y la Caja Nacional de Salud, 193.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de casos se registró en el departamento de La Paz, con 3.883 en la Delegación Defensorial Departamental y 3.447 en la Unidad de Coordinación Regional de El Alto. Le siguen las delegaciones departamentales de Santa Cruz, con 2.389 casos, y Cochabamba, con 2.320, lo que evidencia una elevada demanda de atención defensorial en el eje central del país.

Los resultados corresponden al trabajo de las 21 oficinas de la Defensoría del Pueblo que operaron durante el periodo reportado. La oficina de Bermejo cesó sus funciones en mayo de 2026 debido a un ajuste presupuestario del nivel central.

Callisaya reafirmó que la institución ejerce sus atribuciones constitucionales y legales para investigar, de oficio o a petición de parte, actos u omisiones de servidores públicos y promover medidas correctivas frente a posibles vulneraciones de derechos humanos.

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
2
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
3
YPFB y cañeros acuerdan elevar la mezcla de etanol en la gasolina en un 15% a partir de noviembre
4
Sector evista suspende marcha ante posible aprehensión de sus dirigentes
5
Dan prisión preventiva de 180 días a Condori, en San Pedro

Lo más compartido

1
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre
2
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
3
Justicia revoca medidas sustitutivas de Tatiana Marset y volverá a la cárcel Palmasola
4
Lanzan una campaña masiva de vacunación antirrábica en el eje
5
Protestas por costo de vida, vivienda y educación se extienden en Europa

Más en País

20/10/2026
Urioste y Lara piden a los nuevos fiscales obrar con honestidad e independencia
“No puede existir encubrimiento ni trato privilegiado para nadie. Se debe exigir a las autoridades integridad, responsabilidad y coherencia en esta empresa que...
Ver más
20/10/2026
Sector evista suspende marcha ante posible aprehensión de sus dirigentes
La movilización en Cochabamba,  planificada para este lunes 19 de octubre por sectores afines a Evo Morales contra el Gobierno, fue “puesta en pausa” por su...
Ver más
El Juzgado Tercero de Instrucción Penal determinó ayer  enviar al senador Nilton Condori a la cárcel con detención preventiva, mientras es investigado por los delitos de instigación pública a...
Ver más
20/10/2026
Dan prisión preventiva de 180 días a Condori, en San Pedro
El vicepresidente estuvo en Sucre en la posesión de los fiscales departamentales y declaró que José Urioste “está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar”.
Ver más
19/10/2026
Lara sobre Urioste: “No importa quién (lo) ha recomendado, importa lo que se viene”
Está en el penal de San Pedro, La Paz, en detención preventiva mientras se realizan las pesquisas sobre la posible comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
Ver más
19/10/2026
Juez encarcela a Nilton Condori por 6 meses
A principios de agosto de 2026, la Policía desarticuló una red de trata transnacional que captaba, principalmente, a mujeres jóvenes de varias regiones rurales de Bolivia.
Ver más
19/10/2026
Observatorio: denuncian tres casos diarios de trata de personas en el país
En Portada
20/10/2026 Seguridad
Dos extranjeros son acribillados en cercanías del aeropuerto de Viru Viru
Dos extranjeros fueron acribillados al interior de un domicilio en la zona de Valle Sánchez, cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru en Santa Cruz. El...
vista
20/10/2026 País
Urioste y Lara piden a los nuevos fiscales obrar con honestidad e independencia
“No puede existir encubrimiento ni trato privilegiado para nadie. Se debe exigir a las autoridades integridad, responsabilidad y coherencia en esta empresa que...
vista
20/10/2026 Mundo
Comicios: tras frustrante debate del domingo, encuestas apuntan a un empate técnico en Brasil
El áspero intercambio la noche del domingo en el primer debate a una semana del balotaje entre el presidente Lula da Silva y el retador conservador Flavio...
vista
20/10/2026 País
Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo atendió 20.585 casos en todo el país entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026, a través del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP...
vista
20/10/2026 Mundo
Acampados en Portugal piden "huelga general ibérica" por vivienda
Los integrantes de las acampadas por una vivienda asequible en Lisboa y Oporto mantienen este martes el pulso con las autoridades portuguesas pese al operativo...
vista
20/10/2026 Economía
YPFB y cañeros acuerdan elevar la mezcla de etanol en la gasolina en un 15% a partir de noviembre
El Gobierno, YPFB, los ingenios sucroalcoholeros y el sector cañero firmaron ayer un acuerdo que eleva la mezcla de etanol en la gasolina hasta el 15% a partir...
vista
Actualidad
La mañana de este martes se registró una balacera que dejó dos personas fallecidas al interior de una casa en un...
Ver más
20/10/2026 Seguridad
Sicarios estaban “vestidos como militares, eran brasileños”, denuncian testigos de la zona de Viru Viru
Dos extranjeros fueron acribillados al interior de un domicilio en la zona de Valle Sánchez, cerca del aeropuerto...
Ver más
20/10/2026 Seguridad
Dos extranjeros son acribillados en cercanías del aeropuerto de Viru Viru
Tras un operativo realizado en el municipio de San Benito del departamento de Cochabamba, se logró recuperar a un...
Ver más
20/10/2026 Seguridad
Cochabamba: rescatan a gato de las pampas que era comercializado por redes sociales
Al menos seis niños compartían la cancha, ajenos a la tragedia que estaba a punto de consumarse. Eran cerca de las 19:...
Ver más
20/10/2026 Seguridad
Un partido infantil acaba en baño de sangre por horrendo doble crimen en Llallagua
Deportes
El club 26 de Febrero, de Colquiri, es la revelación de la Copa Simón Bolívar de esta temporada. Se clasificó a los...
Ver más
20/10/2026 Fútbol
El club 26 de Febrero, de La Paz, es la revelación de la Copa Simón Bolívar y sueña con el ascenso
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
Doble Click
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel
Querido amigo, pongo tu nombre al frente de este Prólogo, publicado ahora en la prensa a manera de reseña literaria,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Los vértigos de un egiptólogo en Egipto