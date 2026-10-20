Sector evista suspende marcha ante posible aprehensión de sus dirigentes

País
Redacción Central
Publicado el 20/10/2026 a las 8h30
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La movilización en Cochabamba,  planificada para este lunes 19 de octubre por sectores afines a Evo Morales contra el Gobierno, fue “puesta en pausa” por su dirigencia, pese que en su concentración contó con la presencia de organizaciones sociales de diferentes regiones, según reporte de Unitel.

Según la convocatoria de los dirigentes evistas, la concentración estaba prevista para las 09:00 de ayer en el kilómetro cero de la avenida Petrolera para luego marchar hasta el centro de la ciudad.

Sin embargo, los dirigentes determinaron suspender la movilización. Explicaron que tomaron la decisión debido al fuerte resguardo policial que existe en la zona y denunciaron que el Gobierno y la Policía tenían la supuesta intención de tenderles una “trampa” y provocarlos para generar su aprehensión.

“No se ha suspendido, se pone una pausa, porque nos hemos enterado los planes de Inteligencia que en estos momentos quieren aprehender a muchos dirigentes en el kilómetro 2 de la petrolera, todos sabemos, hay policías patriotas que nos informan lo que está sucediendo”, señaló Franco García, dirigente evista.

La movilización de este lunes había sido anunciada el pasado miércoles, cuando dirigentes afines a Morales determinaron iniciar movilizaciones en los nueve departamentos del país a partir de esta fecha.

Además, anunciaron una marcha desde Patacamaya hacia la ciudad de La Paz para el próximo 6 de noviembre.

La Tupac Katari

En tanto, el ejecutivo de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, Rolando Choque, advirtió al Gobierno que en “cualquier momento” estallará un conflicto social si es que se sigue afectando a la economía popular.

En conferencia de prensa, Choque reprochó que el Gobierno saque decretos “sin consultar a la población y a la sociedad” que “está afectando a la economía popular”.

“La población está más molesta. Queremos decir, si sigue en ese camino de no velar por la economía popular, la población va a estar molesta y en cualquier momento puede estallar un conflicto social”, advirtió el máximo dirigente de los ‘Túpac’.

Choque señaló que la Federación hace consultas a las bases para tomar las decisiones ante la coyuntura nacional.

“Está en sus manos del Gobierno que no siga actuando, asfixiando la economía popular del movimiento campesino (...) El rico más rico y el pobre más pobre, vamos a estar donde nos llame el país”, advirtió.<

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