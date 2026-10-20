Urioste y Lara piden a los nuevos fiscales obrar con honestidad e independencia

“No puede existir encubrimiento ni trato privilegiado para nadie. Se debe exigir a las autoridades integridad, responsabilidad y coherencia en esta empresa que estamos emprendiendo de salvar al Ministerio Público”, recomendó ayer el fiscal general José Armando Urioste a las nueve autoridades departamentales posesionadas ayer.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara, que también participó del acto en Sucre, expresó su respaldo a Urioste, señaló que lo importante no es quién recomendó a la autoridad, sino las acciones que emprenda en adelante.

“Creo que está dando señales de que la Fiscalía va a cambiar”, afirmó Lara al concluir su intervención.

Ayer fueron posesionados nueve fiscales departamentales.

Fiscal de Cochabamba

Para Cochabamba fue designado como fiscal departamental Dayanne Eddy Ordoñez Tapia (ver infografía).

Ordóñez Tapia es profesional abogado con 13 años de ejercicio en litigio estratégico y técnicas de litigación oral. No ha desempeñado cargos en la función pública.

Es profesional graduado en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con maestrías en Derecho Penal, además de haber concluido un doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, cuya tesis se encuentra pendiente de defensa.

Actualmente dirige la firma legal Ordóñez y Asociados y ha ejercido la docencia de pregrado y posgrado en la universidad pública cochabambina.

Su trayectoria se desarrolla en el ejercicio privado del derecho, la formación académica y el estudio especializado del proceso penal

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En el acto de posesión, Urioste pidió a la Asamblea Legislativa que trabaje en la convocatoria para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado y afirmó que no pretende prorrogarse en el cargo.

Urioste indicó que confía en que la ALP trabajará en estas tareas para que los mejores hombres y mujeres asuman cargos en el Ministerio Público.

Cambios

El cambio en las jefaturas departamentales ocurre en medio de la reestructuración del Ministerio Público tras la salida de Róger Mariaca de la Fiscalía General y la apertura de investigaciones que alcanzaron a autoridades y exfuncionarios de la institución.

Credibilidad

El vicepresidente pidió a Urioste y a los nuevos fiscales recuperar la credibilidad de la justicia, que según dijo, está devaluada y ya no genera confianza en la población.

Lara instó a las nuevas autoridades a actuar con independencia, investigar sin importar quién sea el denunciado y evitar la persecución política, los intereses partidarios y la apertura de casos sin pruebas.