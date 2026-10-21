Alianza Libre se divide a pocos días del cambio de directivas en el Legislativo

La bancada de la Alianza Libre - liderada por Jorge Tuto Quiroga- presenta fracturas por la elección de sus nuevas jefaturas, particularmente en la Cámara de Diputados.

El pasado lunes, la segunda fuerza política del Legislativo había elegido a Lissa Claros y José Sánchez como jefes de bancada de la alianza Libre en las cámaras de Diputados y Senadores.

“Nuestro compromiso es trabajar para unificar nuestra bancada. Hacemos un llamado a todos nuestros colegas que, por diversos motivos personales, no han podido estar aquí. Nuestro único compromiso es trabajar como una oposición democrática para Bolivia”, afirmó Claros tras su elección, según reporte de Visión 360.

Sin embargo, ayer una facción de la bancada de Libre desconoció la elección y realizó su propia votación, en presencia de notarios de fe pública.

Tras la votación la facción decidió elegir a Rafael López como jefe de bancada titular de la Cámara de Diputados y a Aurora Patiño como alterna, supuestamente con 41 votos.

López agradeció la “confianza” depositada en su figura y denunció que hubo presiones y amenazas desde la Gobernación de Santa Cruz para imponer otro nombre para la jefatura. El legislador acusó al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco - ex candidato a la vicepresidencia junto a Tuto Quiroga- de buscar “presionar, acosar y amedrentar” a los diputados de Libre.

También señaló que hubo “presión social y política” desde Pando y Beni.

López, finalmente, dio por cerrada la votación en la bancada de Libre en Diputados e invitó al “bloque minoritario” a sumar fuerzas para ser una “oposición constructiva”.

Velasco

En tanto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco y miembro de Libre, publicó un extenso texto para repudiar las prácticas de la vieja política. La primera autoridad cruceña cuestionó a quienes se aferran a los cargos y cambian sus convicciones por favores.

“El voto de la gente no se vende, la representación política no se alquila y los principios no se negocian por una pega”, aseveró.

El gobernador reprochó que varios representantes utilicen banderas opositoras, como la de Tuto Quiroga, para ganar un curul y luego pacten con el oficialismo. “Yo no entré a la política para convivir con esa porquería. Entré para cambiarla”.

Para la autoridad, es urgente exponer los acuerdos oscuros de estos asambleístas. Velasco anticipó que recibirá ataques por transparentar estas irregularidades, pero restó valor a las represalias.