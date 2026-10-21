JP Velasco saludó al Papa: "Le pido humildemente su bendición para nuestra tierra"

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, saludó este miércoles personalmente al Papa León XIV durante un encuentro en el Vaticano, ocasión en la que transmitió al pontífice el saludo del pueblo cruceño y le pidió su bendición.

A través de un posteo en redes sociales, la autoridad departamental compartió las palabras que dirigió al Santo Padre, en las que destacó la fe y las cualidades de la población cruceña.

"Santo Padre, con el corazón lleno de gratitud, me presento ante usted. Soy Juan Pablo Velasco, Gobernador de Santa Cruz, Bolivia. Le traigo el saludo de un pueblo profundamente católico, trabajador, generoso y lleno de fe. Le pido humildemente su bendición para nuestra tierra y que nos tenga presentes en sus oraciones", expresó Velasco.

Durante su mensaje, el gobernador también manifestó al pontífice que Santa Cruz lo espera "siempre con los brazos abiertos y con todo el cariño de nuestra gente".

Velasco calificó el encuentro como un momento profundamente emotivo y una experiencia inolvidable. Asimismo, afirmó que las palabras que recibió del Papa León XIV las conservará en su corazón para toda la vida.

La autoridad departamental destacó además el privilegio de haber saludado personalmente al pontífice y aseguró que se lleva de la experiencia una bendición, alegría y la emoción de haber hablado de su tierra con el Santo Padre.

"Santa Cruz y Bolivia son tierras bendecidas", manifestó el gobernador, quien reafirmó la importancia de la fe en su mensaje y sostuvo que la bendición de Dios es fundamental para alcanzar los objetivos de la población.