Pronostican riesgo de sequía extrema por el fenómeno de El Niño 2026–2027

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Los Tiempos Digital
Publicado el 21/10/2026 a las 13h50
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Un nuevo reporte técnico titulado «El Niño 2026–2027 y riesgo de sequía en Bolivia», elaborado por investigadores de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), advierte sobre un peligro inminente de déficit de lluvias y un incremento de temperaturas por encima de los promedios normales en gran parte del territorio nacional.

El documento científico integra un riguroso análisis histórico de las precipitaciones en el país junto con los últimos pronósticos estacionales. Según el informe, las regiones que sufrirán el mayor impacto por estas anomalías climáticas serán, de manera prioritaria, los valles interandinos y el altiplano boliviano.

Frente a este escenario, los especialistas de la UMSS señalaron que el principal objetivo de este reporte es dotar de una herramienta técnica confiable para la planificación y preparación oportuna de municipios, gobernaciones e instituciones vinculadas a la gestión de recursos hídricos y la producción agropecuaria.

Asimismo, los autores del estudio enfatizaron la importancia de tomar prevenciones inmediatas considerando los márgenes de incertidumbre climática, e instaron a las autoridades y equipos técnicos a mantenerse atentos a las próximas actualizaciones de los pronósticos para mitigar los efectos en la seguridad alimentaria y el abastecimiento de agua.

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