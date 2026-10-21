Las tarifas eléctricas se incrementarán entre el 1,07% y el 1,55%, según la AETN

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Publicado el 21/10/2026 a las 11h12
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Una persona que paga Bs 100 por su consumo de electricidad podría pasar a pagar entre Bs 101,07 y Bs 101,55, según la empresa distribuidora. La actualización tarifaria, establecida mediante el Decreto Supremo 5750, busca evitar variaciones bruscas en las facturas ante las fluctuaciones del tipo de cambio, informó el director de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, Adolfo Arturo Dávalos.

La autoridad explicó que la modificación de la fórmula de cálculo permite moderar el efecto de las variaciones cambiarias en las tarifas eléctricas. Sin este cambio, el ajuste correspondiente a septiembre habría alcanzado aproximadamente el 5%, frente a la variación de entre el 1,07% y el 1,55% que representa la actualización, según la distribuidora.

En esa línea, Dávalos señaló que se abre la posibilidad de inversiones privadas en generación distribuida, principalmente mediante la instalación de paneles solares. Además, indicó que las empresas distribuidoras podrán generar hasta el 15% de su demanda mediante energía fotovoltaica.

Actualmente, cerca del 70% de la electricidad producida en Bolivia proviene de plantas termoeléctricas. El objetivo es reducir esa participación al 50% en los próximos años, con una mayor incorporación de energías renovables para disminuir el consumo de gas natural y fortalecer la seguridad energética del país.

Según el Gobierno, el Decreto Supremo 5750 no establece un incremento de las tarifas eléctricas, sino que modifica la forma de calcular el componente del tipo de cambio para evitar variaciones abruptas en el costo del servicio.

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