Ante crecida de sicariato en Santa Cruz, Gobierno lanza otro plan de seguridad

País
Redacción Central
Publicado el 22/10/2026 a las 11h00
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El Gobierno anunció ayer  la puesta en marcha  del Plan Frontera Segura 2.0 , para luchar contra el crimen organizado transnacional.

El anuncio del plan se dio  un día después  de la muerte a tiros de dos ciudadanos brasileños en un condominio en Warnes, en  Santa Cruz.

En los últimos 30 días al menos seis personas han muerto en circunstancias violentas, generalmente por temas ligados de narcotráfico en varios municipios cruceños.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante el acto también presentó a 230 policías, de quienes dijo que están capacitados especialmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

En tanto, la gobernadora en suplencia de Santa Cruz, Paola Aguirre, lamentó la ola de violencia que se vive el departamento, “en Santa Cruz el sicariato se campea”, dijo en la plaza 24 de Septiembre, donde se realizó el lanzamiento del nuevo Plan de Fronteras 2.0

Aguirre dijo que no se trata de delincuencia común, sino de un crimen organizado “que penetró la Justicia y compró impunidad”.

Añadió que, si no existe una respuesta “contundente” del  Gobierno en el departamento, los casos de sicariato van a seguir aumentando.

Preparación

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó que los subtenientes, tenientes y sargentos concluyeron un proceso de capacitación, cualificación y reentrenamiento, que permitirá implementar una nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia.

“Súper élite”

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció este miércoles que se abrirán dos unidades de “súper élite” en Santa Cruz y Beni para combatir al narcoterrorismo.

“Quiero anunciar que anoche hemos estado sentados con la cooperación americana para ver de hacer una unidad élite en Santa Cruz, donde estén unidades y miembros de la Policía súper especializados, para fines contra el narcoterrorismo, otra estará instalada en el departamento del Beni”, aseguró.

Oviedo puntualizó que una de las unidades de “súper élite” estará entre San Ignacio y San Matías, mientras que la otra se instalará en Santa Ana, “porque ahí es donde mayor incidencia tenemos del narcoterrorismo”.

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