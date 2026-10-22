Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización

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Publicado el 22/10/2026 a las 14h32
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El ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocó al diálogo a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) para hablar sobre la coyuntura educativa y llegar a acuerdos.

“Tengo el agrado de invitar a usted, y por su intermedio, a los miembros de la CTEUB, (…) para dialogar sobre la coyuntura actual educativa, con el objetivo de construir consensos en bien de la educación nacional”, dijo la nota del ministro.

El encuentro está programado para este jueves a las 18:00 en el Ministerio de Educación.

Por su parte, la ejecutiva del Magisterio Urbano de La Paz, Anahí Bozo, informó que los maestros se reunirán este viernes a las 08:30 en la Multifuncional de El Alto para marchar hacia el centro paceño en rechazo a la propuesta del Gobierno de descentralizar la educación pública.

Además, la dirigente informó que sería “desatinado” una convocatoria al diálogo ya que el Gobierno no cuenta con una planificación ni estudios técnicos para la aplicación de la medida.

“Muchas gobernaciones han indicado que no se van a hacer poder cargo de esta situación y nosotros somos conscientes de eso, porque no cuentan ni con el material técnico ni con el recurso humano para poder hacerse cargo de la educación”, concluyó.

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