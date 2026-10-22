Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos

El evismo analiza una nueva fecha para la marcha nacional en contra de algunas medidas económicas de parte del presidente Rodrigo Paz. Por el momento, los sectores sociales alistan movilizaciones escalonadas, indicó el dirigente evista Aquilardo Caricari.

De acuerdo al representante, este fin de semana, 24 de octubre, se efectuará una marcha de protesta en el municipio de Aiquile, Cochabamba. Mientras, afirmó que las organizaciones sociales tomarán decisiones sobre la protesta nacional, según reporte de Urgente.bo.

“En relación a la protesta nacional se sigue haciendo la articulación con los sectores sociales, seguramente, una vez que se tome una decisión definitiva se dará a conocer y se hará convocatorias”, sostuvo el dirigente a Urgente.bo.

Sin bloqueos

Caricari aclaró que se descarta el bloqueo de caminos en el país, ya que admitió que podría agravar la situación económica de algunos sectores, como los productores.

Este cambio de fechas y suspensión de la marcha nacional no muestra debilidad, indicó el dirigente, y agregó que toda decisión es tomada de la mano de las organizaciones sociales y con previas reuniones.

“Cualquier estigmatización de parte del Gobierno o de algunos asambleístas para nosotros es solamente parte del discurso político, nosotros como organizaciones sociales, nuestras decisiones las tomamos en las diferentes actividades orgánicas, reuniones, ampliados y otros”, expuso.

Reprogramadas

Las movilizaciones y marchas del evismo previstas para octubre fueron reprogramadas o postergadas formalmente en dos ocasiones por sus dirigentes. Inicialmente se habló del 13 de octubre y luego se postergó al 19. Finalmente, anunciaron el 6 de noviembre, pero la fecha aún está en debate.