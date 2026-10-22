Evo denuncia que "encapuchados y armados" allanaron su vivienda en La Paz y sustrajeron un arma antigua

El expresidente Evo Morales denunció este jueves que en la víspera personas "encapuchadas y armadas" realizaron un allanamiento en la vivienda que tiene en La Paz y se llevaron, de manera irregular, según dijo, un arma de fuego que se le fue obsequiado el 2013.

En su programa en la radio Kawsachun Coca, Morales señaló que la vivienda en cuestión está ubicada en la calle 31 de Achumani y aseguró que según el "informe" al que tuvo acceso en el allanamiento no se encontró cosas de valor ni "sustancias controladas".

El dirigente cocalero, no obstante, cuestionó que el allanamiento se haya realizado por personas "encapuchadas y armadas", hecho que, a su criterio, demuestra el "terrorismo de Estado" que se vive en el país.

"Es muestra del terrorismo de Estado, los delincuentes no más andan tapados sus caras (...) Están los informes que no encontraron nada, ni cosas de valor ni sustancias controladas", señaló.

Empero, el expresidente denunció que "lo más grave" es que en el allanamiento se llevaron una pistola antigua que, dijo, se le fue obsequiada por un coronel el 2013.

A decir de Morales, la sustracción de la pistola no está registrada en el informe del allanamiento, por lo que denunció que hay una "complicidad" de la Fiscalía.

En ese contexto, el expresidente señaló que le llegó "información" respecto a que se buscará "sembrarle" plata, droga u armas para justificar la "persecución" en su contra.

Morales, cabe recordar, está atrincherado en el Trópico de Cochabamba y resguardo por sus seguidores para evitar ser aprehendido por los casos que se siguen en su contra.