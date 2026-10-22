Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU

A menos de un mes de que Estados Unidos difundió una primera lista de bolivianos con la visa restringida, entre los que estaba el exfiscal Roger Mariaca, este jueves el departamento de Estado difundió una nueva nómina con otros 15 nombres, entre autoridades en ejercicio, exautoridades y un civil involucrado en investigaciones con Sebastián Marset.

De acuerdo al departamento de Estado, en esta nueva lista aparecen “ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio”.

El documento agrega que la Administración Trump apoya al gobierno de Bolivia en su labor para eliminar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo.

1. Rafael Darío López Mercado: Diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2. Rolando Santos Pacheco Chávez: Diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

3. Juan Lanchipa Ponce: Exfiscal general del Estado.

4. Félix Gerardo Balderas Arteaga: Exfiscal departamental de Beni.

5. Julio César Porras Velarde: Fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

6. Diego Alejandro Barboza Zeballos: Exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

7. Aldo Ismael Quezada Cerruti: Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

8. Fernando Ronald Velasco Soliz: Exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional Viru Viru.

9. Freddy Bismarck Pereira Molina: Comandante departamental de la Policía de Tarija y exdirector general de la FELCN.

10. Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar: Director departamental del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) en Santa Cruz.

11. Katherine Calderón Valle: Exdirectora general de Migración.

12. José Ayaviri Siles: Exjuez de un juzgado penal.

13. Armando Rojas Toledo: Exfiscal coordinador de La Paz.

14. Rony Suárez Milliet: Ciudadano particular.

15. Julio Nelson Alba Flores: Juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.