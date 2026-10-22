La Fiscalía despide a dos fiscales sin visa a EEUU

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 22/10/2026 a las 18h06
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El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, anunció en Santa Cruz la destitución de los fiscales Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde, que figuran en la nueva lista emitida por el Gobierno de Estados Unidos que restringe el visado a 40 ciudadanos bolivianos.

La máxima autoridad del Ministerio Público justificó la medida por antecedentes previos que la institución ya investigaba de manera interna. Urioste explicó que la decisión se tomó sobre la base de información previa e indicó que su despacho procedió a apartar a ambos funcionarios.

Al referirse a la nueva la lista de restricción de visas para EEUU, EL Fiscal General a. i. aclaró que “estamos en sintonía de lo que se está haciendo: investigar a estas personas. Y nosotros hemos tomado esa decisión, en base a algunos antecedentes que se tienen (…) y se ha agradecido el servicio de los dos funcionarios que trabajan en el Ministerio Público”.

Asimismo, precisó que todavía no se los notificó físicamente con las resoluciones porque los documentos siguen en tránsito, pero que ambos quedan fuera de la entidad.

Consultado sobre si serán investigados, Urioste dijo que “seguramente van a ser sometidos a una investigación. Estamos viendo, colectando los elementos investigativos que ya teníamos nosotros antes, y esto corrobora que estamos en la línea correcta de investigación”.

Según informó el canal DTV, Balderas aseguró desconocer los motivos de la restricción impuesta por Washington. Detalló que su visa se emitió en 2016, se renovó en junio de este año con vigencia hasta 2026 y que solo viajó a territorio estadounidense en una ocasión. Además, expresó su disposición para colaborar y presentar los informes necesarios en caso de ser convocado a una investigación.

 

Investigaciones

Sobre las futuras indagaciones penales a los otros implicados, Urioste adelantó que los funcionarios se someterán a investigaciones solo si aparecen elementos que ameriten una acción penal, y pidió no “satanizar” la lista.

El Fiscal General advirtió que la inhabilitación para el permiso de ingreso a EEUU no implica que los mencionados sean juzgados y sentenciados automáticamente, ya que esto solamente representa un precedente que puede ser indicativo de irregularidades.

Respecto del impacto de este asunto en la imagen internacional de Bolivia, Urioste dijo que “el nivel de corrupción se está destapando, pero eso es una buena noticia, porque, si había corrupción, es el momento de inflexión”.

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