Gálvez asegura que no habrá protección para nadie

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó este jueves que el Gobierno no protegerá ni encubrirá a autoridades o exautoridades investigadas, tras la nueva lista de bolivianos con visas suspendidas por Estados Unidos, que incluye a legisladores, jueces y exfuncionarios.

“No habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege. Este Gobierno no encubre, no protege y no negocia impunidad”, sostuvo Gálvez al fijar la posición del Ejecutivo frente a las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado estadounidense.

Asimismo, destacó que existen "coincidencias" con Estados Unidos respecto a la lista de sancionados con la restricción de visas por corrupción y vínculos con el narcotráfico y anunció investigaciones para que ningún funcionario o exfuncionario quede impune.

En una conferencia de prensa tras la difusión de la lista de bolivianos vetados por Estados Unidos, Gálvez reiteró que Bolivia comparte la lucha frontal contra el crimen organizado mediante el Escudo de las Américas y “coordinamos acciones y lo vamos a seguir haciendo”.

Aclaró que este trabajo no significa una injerencia porque “la cooperación para combatir este flagelo no debe ser limitada por las fronteras”, considerando que el narcoterrorismo no respeta instituciones ni fronteras.

“La justicia no puede ser refugio del crimen organizado”, remarcó Gálvez, al cuestionar que las estructuras vinculadas a hechos ilícitos se instalaron en las instituciones.

“Hay coincidencias”

Si bien indicó que “hay coincidencias” con Estados Unidos sobre los delitos presuntamente cometidos por los funcionarios sancionados, señaló que “en nuestro país se decide soberanamente”.

“No actuamos por imposición, pero celebramos coincidir con el gobierno americano”, apuntó, al insistir que “dentro de nuestro territorio, la responsabilidad es nuestra”.

Exautoridades observadas

Sobre los exfuncionarios del gobierno de Rodrigo Paz sancionados por Estados Unidos, aclaró que ya fueron cesados de sus cargos, pero que “no habrá blindaje para nadie; el cargo, la influencia y el uniforme no protegen”.

“Cualquier autoridad o exautoridad mencionada en esa lista deberá responder a las instancias correspondientes si existen elementos que ameriten procesos judiciales”, agregó,

Finalmente, indicó que el Gobierno espera una información complementaria de Estados Unidos y los resultados de las investigaciones, con respeto al debido proceso.