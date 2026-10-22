El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado

A poco más de dos semanas de la elección de directivas en la Asamblea Legislativa, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el oficialismo plantea la permanencia de Diego Ávila en la presidencia de la Cámara de Senadores, en medio de denuncias de supuestas “dádivas” para la continuidad de Ávila.

“Diego Ávila ha manejado la presidencia del Senado de una manera excelente, aun sin tener una experiencia legislativa, y hemos conseguido dos tercios para que se aprueben (leyes). Entonces, imagínense esa generación de estos consensos, es sin duda la calidad de persona. Es mi apreciación personal, pero eso no es una imposición”, dijo Víctor Quispe, senador del PDC, a Urgente.bo.

El senador oficialista resaltó que quien sea elegido “tiene que tener este compromiso de apoyar una gestión de gobierno porque el PDC está en el Gobierno; es el PDC quien está gobernando”.

Por su lado, la senadora del PDC afín a Edmand Lara, Ana María Crispín, denunció que existirían supuestas ofertas de “dádivas” dentro de la Asamblea para garantizar la continuidad de Ávila como presidente del Senado.

Según la parlamentaria, existirían instrucciones desde el Ejecutivo para mantener el control de las directivas en ambas cámaras legislativas. “Los presidentes (de Cámara de Diputados y Senado) han empezado a regalar viajes a Chile, recuerdo bañados en oro. Existe una orden del Ejecutivo de que tiene que entrar y repetir las mismas personas que entraron”.

Crispín aseguró que la bancada larista no prestará su apoyo por ser minoritaria, pero aclaró que desde el oficialismo se busca impulsar la continuidad de Ávila y que el plan B sería el senador Daniel Ortiz.

En diputados

Las bancadas de dos organizaciones políticas con representación parlamentaria se encaminan divididas a la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados.

Una facción del Partido Demócrata Cristiano (PDC) apoya la repostulación del presidente, Roberto Castro, aunque hay voces en contra que piden una renovación; mientras que la Alianza Libre, con dos jefes de bancada, también busca tener el control de esa instancia legislativa.

Cuando restan semanas para la conclusión de la legislativa 2025-2026, las organizaciones políticas con bancadas mayoritarias, comenzaron a debatir internamente sobre la elección de la nueva directiva, en medio de divisiones y acusaciones entre facciones.