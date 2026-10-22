Tuto pide echar del Legislativo a López, diputado de Libre sancionado por EEUU

País
ERBOL
Publicado el 22/10/2026 a las 18h56
ESCUCHA LA NOTICIA

El líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, y el gobernador Juan Pablo Velasco, han solicitado por escrito apartar del cargo al diputado Rafael López, que fue electo en la lista de esa organización política el año pasado, y recientemente inhabilitado para ingresar a Estados Unidos.

“Escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Dario López Mercado. Si la Asamblea separó a un senador y a un fiscal general con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe de la misma manera”, dice la carta enviada al presidente de la Cámara Baja.

López figura en la nueva lista de sancionados por parte de EEUU con la restricción de visa de ingreso a ese país, debido a presunto socavamiento del Gobierno electo democráticamente, ya sea mediante la corrupción o el narcotráfico.

 

Separatista

Asimismo, recientemente, el diputado lideró una facción de Libre que confrontó con los seguidores de Tuto Quiroga y estableció una bancada paralela de la alianza en Diputados.

En su carta, Quiroga y Velasco advirtieron que no permitirán la prebendalización en la Asamblea “con pegas, contratos o dádivas: ni protegiendo a malhechores, u operadores judiciales del narcotráfico, en lugar de fiscalizarlos”.

“No podemos garantizar que cada asambleísta de Libre evite caer en prácticas repudiables que debemos desechar, pero no aceptaremos que manchen nuestro proyecto político impúdicamente”, agrega el texto.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Elecciones en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto
2
Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización
3
Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos
4
Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU
5
El oficialismo apuesta por reelección de Ávila en la presidencia del Senado

Más en País

22/10/2026
Gálvez asegura que no habrá protección para nadie
El vocero presidencial habló sobre la lista de inhabilitados a ingresar a EEUU publicada este jueves por el Departamento de Estado de ese país.
Ver más
22/10/2026
Diputados López y Pacheco hablan sobre restricción de visa a EEUU
Ambos representan a Santa Cruz, el primero es de Libre y uninominal, el segundo, plurinominal y fue electo en la lista de Andrónico Rodríguez.
Ver más
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia estima que no pueden ingresar a Estados Unidos “porque (…) ya no gozan de la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental”.
Ver más
22/10/2026
Saucedo pide renunciar a vocales cruceños sancionados por EEUU
“Quedan fuera”, lo anunció la máxima autoridad de Ministerio Público. Los futuros exfiscales son de Santa Cruz, uno, y el otro del Beni.
Ver más
22/10/2026
La Fiscalía despide a dos fiscales sin visa a EEUU
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocó al diálogo a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) para hablar sobre la coyuntura educativa y llegar a acuerdos.
Ver más
22/10/2026
Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización
A menos de un mes de que Estados Unidos difundió una primera lista de bolivianos con la visa restringida, entre los que estaba el exfiscal Roger Mariaca, este jueves el departamento de Estado...
Ver más
22/10/2026
Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU
En Portada
22/10/2026 País
Gálvez asegura que no habrá protección para nadie
El vocero presidencial habló sobre la lista de inhabilitados a ingresar a EEUU publicada este jueves por el Departamento de Estado de ese país.
vista
22/10/2026 País
Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU
A menos de un mes de que Estados Unidos difundió una primera lista de bolivianos con la visa restringida, entre los que estaba el exfiscal Roger Mariaca, este...
vista
22/10/2026 País
La Fiscalía despide a dos fiscales sin visa a EEUU
“Quedan fuera”, lo anunció la máxima autoridad de Ministerio Público. Los futuros exfiscales son de Santa Cruz, uno, y el otro del Beni.
vista
22/10/2026 Economía
Policías escoltan las garrafas de gas en La Paz
Las autoridades han optado por esa medida “para que no desvíen (las garrafas) y no roben a la patria”, explicó el Ministro de Hidrocarburos.
vista
22/10/2026 Seguridad
Gobierno denuncia a exfuncionarios de la Aduana y de Senatex por enriquecimiento ilícito
Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, informó este jueves que se presentó denuncias en contra de cinco...
vista
22/10/2026 País
Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocó al diálogo a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) para hablar sobre la...
vista
Actualidad
El vocero presidencial habló sobre la lista de inhabilitados a ingresar a EEUU publicada este jueves por el...
Ver más
22/10/2026 País
Gálvez asegura que no habrá protección para nadie
Ambos representan a Santa Cruz, el primero es de Libre y uninominal, el segundo, plurinominal y fue electo en la lista...
Ver más
22/10/2026 País
Diputados López y Pacheco hablan sobre restricción de visa a EEUU
“Si la Asamblea separó a un senador y a un fiscal general con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe...
Ver más
22/10/2026 País
Tuto pide echar del Legislativo a López, diputado de Libre sancionado por EEUU
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia estima que no pueden ingresar a Estados Unidos “porque (…) ya no gozan...
Ver más
22/10/2026 País
Saucedo pide renunciar a vocales cruceños sancionados por EEUU
Deportes
El deportista chuquisaqueño Conrrado Moscoso se venció al estadounidense Jake Bredenbeck y se coronó como campeón del...
Ver más
22/10/2026 Multideportivo
Por segunda vez, Conrrado Moscoso es campeón del Mundial Open de Ráquetbol
Real Madrid pegó en momentos claves y se impuso por 4 a 1 a los Toros Rojos en el Bernabéu. Así, los madridistas...
Ver más
22/10/2026 Fútbol Int.
El Real Madrid logró su tercera victoria y mantiene su invicto
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
El Paris Saint-Germain, actual campeón de Europa dirigido por el español Luis Enrique, venció ayer por 4-2 al FC...
Ver más
21/10/2026 Fútbol
PSG frena la remontada de Barcelona en París y continúa siendo el Rey
Doble Click
Las obras Santa Cruz S.A: agronegocio y mito empresarial y Los Cuentos de los hermanos Grimm, fueron los libros más...
Ver más
22/10/2026 Cultura
Dos obras literarias fueron las más requeridas por el público en la FILC
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención