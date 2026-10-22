Tuto pide echar del Legislativo a López, diputado de Libre sancionado por EEUU

El líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, y el gobernador Juan Pablo Velasco, han solicitado por escrito apartar del cargo al diputado Rafael López, que fue electo en la lista de esa organización política el año pasado, y recientemente inhabilitado para ingresar a Estados Unidos.

“Escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Dario López Mercado. Si la Asamblea separó a un senador y a un fiscal general con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe de la misma manera”, dice la carta enviada al presidente de la Cámara Baja.

López figura en la nueva lista de sancionados por parte de EEUU con la restricción de visa de ingreso a ese país, debido a presunto socavamiento del Gobierno electo democráticamente, ya sea mediante la corrupción o el narcotráfico.

Separatista

Asimismo, recientemente, el diputado lideró una facción de Libre que confrontó con los seguidores de Tuto Quiroga y estableció una bancada paralela de la alianza en Diputados.

En su carta, Quiroga y Velasco advirtieron que no permitirán la prebendalización en la Asamblea “con pegas, contratos o dádivas: ni protegiendo a malhechores, u operadores judiciales del narcotráfico, en lugar de fiscalizarlos”.

“No podemos garantizar que cada asambleísta de Libre evite caer en prácticas repudiables que debemos desechar, pero no aceptaremos que manchen nuestro proyecto político impúdicamente”, agrega el texto.