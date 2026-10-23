Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía

En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de 28 ciudadanos bolivianos, incluidas sus familias, bajo su político de lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Un total de 16 de los 28 señalados son parte del sistema judicial, al ser parte del órgano Judicial o de la Fiscalía. Este jueves, dos parlamentarios en actual ejercicio fueron incluidos en la lista negra.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz aseguró que no habrá impunidad que favorezca a las personas señaladas por el gobierno estadounidense. El 28 de septiembre, el Departamento de Estado, en una primera lista, incluyó al entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y desde entonces hubo un terremoto en el Ministerio Público que hasta ahora tiene repercusiones.

En la lista de 28 hay cinco exfuncionarios del Órgano Ejecutivo, tres de ellos formaron parte de la actual administración: El exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras, el expresidente de la Aduana Nacional y un exdirector departamental del Servicio General de Identificación Personal.