Diputado Pacheco no renunciará tras sanción de EEUU: "El pueblo me puso, el pueblo me saca"

El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, aseguró que no renunciará a su curul tras las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos y los pedidos de que deje el cargo mientras se aclaran las denuncias vinculadas a la lista de sancionados.

"Soy autoridad electa. El pueblo me puso, el pueblo me saca. (...) No voy a renunciar, voy a seguir trabajando por mi pueblo y por mi patria", afirmó Pacheco, quien sostuvo que no corresponde renunciar ante una "simple difamación o denuncia"

Asimismo, manifestó que está dispuesto a someterse a cualquier proceso de investigación, incluida una eventual revisión en la Comisión de Ética, siempre que se respete el debido proceso. "El que nada debe, nada teme", expresó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves restricciones de visa contra 40 ciudadanos bolivianos, entre ellos Pacheco, bajo el argumento de que estarían socavando gobiernos democráticamente electos mediante la corrupción o el narcotráfico. La medida también alcanza a familiares inmediatos de las personas sancionadas.

El legislador señaló que su labor de fiscalización y denuncia incomodó a varias personas, incluso fuera del país.

En ese marco, indicó que desde el inicio de su gestión presentó más de 500 peticiones de informe escrito y oral, y más de 20 denuncias penales contra distintos funcionarios.

Al concluir, agradeció el respaldo de su bancada y de Andrónico Rodríguez. El diputado calificó la lista de sancionados como una "cortina de humo" frente a distintas injusticias y ratificó que continuará fiscalizando, legislando y gestionando en representación de la población.