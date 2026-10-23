Los diputados Óscar García y Katia Arando asumen la jefatura del PDC

Los diputados Óscar García y Katia Arando asumieron este viernes la jefatura del Partido Demócrata Cristiano (PDC), informó el legislador Juan Cruz.

“Hemos hecho una votación dos panchas se han presentado, la plancha uno ha ganado a la cabeza de Óscar y Katia”, dijo Cruz a Erbol.

Asimismo, el diputado explicó que la segunda plancha estaba conformada por la bancada larista y detalló que la primera plancha ganó por mayoría, con 60 votos de 94.