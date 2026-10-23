Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo

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Publicado el 23/10/2026 a las 9h13
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El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones. En Sucre, los maestros instalaron 12 puntos de bloqueo, mientras que en otras ciudades del país se realizarán marchas y contra la propuesta del Gobierno.

El Ejecutivo departamental del Magisterio Urbano de Cochabamba, Wilson Velásquez, afirmó que la protesta busca garantizar el funcionamiento de estos institutos, debido a que son gratuitos y benefician a la población.

Por su parte, desde Santa Cruz, el dirigente Lorenzo Chávez ratificó el paro movilizado y anunció una concentración a las 08:30 en el coliseo del Colegio Nacional Florida, desde donde los maestros prevén marchar e instalar una vigilia.

En La Paz, la ejecutiva Anahí Bozo informó que los maestros se reunirán a las 08:30 en la Multifuncional de El Alto para marchar hacia el centro paceño. “Estamos con movilizaciones desde la anterior semana en rechazo a esta propuesta que ha hecho el Gobierno del 50-50, por la transferencia de responsabilidades económicas de los institutos técnicos tecnológicos, artísticos y lingüísticos a las gobernaciones”, dijo a Urgente.bo.

Mientras en Sucre, los maestros instalaron 12 puntos de bloqueo en rechazo a la medida.

Este jueves, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, convocó al diálogo a la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) para hablar sobre la coyuntura educativa y llegar a acuerdos.

“Tengo el agrado de invitar a usted, y por su intermedio, a los miembros de la CTEUB, (…) para dialogar sobre la coyuntura actual educativa, con el objetivo de construir consensos en bien de la educación nacional”, dijo la nota del ministro.

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