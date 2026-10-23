Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa

Tras la publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) de una lista de 15 ciudadanos bolivianos a los que les retira la visa, el fiscal General interino, Armando Urioste, desvinculó del Ministerio Público a los fiscales Gerardo Balderas y Julio César Porras, ambos incluidos en la nómina.

Urioste aclaró que los exfiscales fueron retirados el 20 de octubre.

En tanto, la jefatura de la Alianza Libre pidió a la Cámara Baja que retire del legislativo a su diputado Rafael López, cuyo nombre también figura en la lista de EEUU.

Esas son las primeras reacciones en el país luego de publicarse la lista en la que también están incluidos el exfiscal General Juan Lanchipa , el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, además de varias ex y actuales autoridades.

El vicepresidente Edmand Lara pidió a los diputados aludidos en la lista de EEUU, López y Pacheco, sean sometidos ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y que se investiguen las causas por las que se les revocó sus visas.

El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, aseguró anoche que no protegerá a ninguna exautoridad o funcionario mencionado en la lista de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos suspendió sus visas, si existen elementos que ameriten procesos judiciales.

Renuncia

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recomendó la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y del vocal Julio Alba, tras tomar conocimiento de la suspensión de sus visas por parte de EEUU.

Saucedo señaló que, en su condición de presidente del TSJ, considera que estos dos funcionarios judiciales ya no contarían con la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental.

El Gobierno de los Estados Unidos afirmó ayer que la nueva restricción de visas, en contra de 15 bolivianos, busca apoyar a Bolivia en la erradicación de los actos ilícitos en las instituciones del Estado.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, afirmó la necesidad de proteger la estabilidad regional y la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción.

En tanto, la nota de prensa del Departamento de Estado dice que su política de retirar visas se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

Y agrega que la Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia “en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”.