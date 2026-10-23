Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa

País
Redacción Central
Publicado el 23/10/2026 a las 8h39
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras la publicación del Departamento de  Estado de Estados Unidos (EEUU) de  una lista de  15 ciudadanos bolivianos a los que les retira la visa,  el fiscal General interino, Armando Urioste, desvinculó del Ministerio Público a los fiscales Gerardo Balderas y Julio César Porras, ambos incluidos en  la nómina.

Urioste aclaró que los exfiscales fueron retirados el 20 de octubre.

En tanto,  la jefatura de la Alianza Libre pidió a la Cámara Baja  que retire del legislativo a su diputado Rafael López, cuyo nombre también figura en la lista de EEUU.

Esas son las primeras reacciones en el país luego de publicarse la lista en la que también están incluidos el  exfiscal General Juan Lanchipa , el diputado de Alianza Popular, Rolando  Pacheco, además de varias ex y actuales autoridades.

El vicepresidente Edmand Lara pidió a los diputados aludidos en la lista de EEUU, López y Pacheco, sean sometidos ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y que se investiguen las causas por las que se les revocó sus visas.

El Gobierno, a través del vocero José Luis Gálvez, aseguró anoche que no protegerá a ninguna exautoridad o funcionario mencionado en la lista de ciudadanos bolivianos a los que Estados Unidos suspendió sus visas, si existen elementos que ameriten procesos judiciales.

Renuncia

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, recomendó la renuncia del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, y del vocal Julio Alba, tras tomar conocimiento de la suspensión de sus visas por parte de EEUU.

Saucedo señaló que, en su condición de presidente del TSJ, considera que estos dos funcionarios judiciales ya no contarían con la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental.

El Gobierno de los Estados Unidos afirmó ayer  que la nueva restricción de visas, en contra de 15  bolivianos, busca apoyar a Bolivia en la erradicación de los actos ilícitos en las instituciones del Estado.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, afirmó la necesidad de proteger la estabilidad regional y la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción.

En tanto, la nota de prensa del Departamento de Estado dice que su política de retirar  visas  se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

Y agrega que  la Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia “en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Las regiones con electores indefinidos que serán claves en el balotaje en Brasil
2
Se calienta la carrera por directivas; en Diputados hay cuatro aspirantes
3
Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa
4
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
5
Semapa fija en Bs 11,95 el turril de agua y los cisterneros rechazan propuesta

Lo más compartido

1
Elecciones en Brasil: la ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula se redujo a solo un punto
2
Educación convoca al Magisterio Urbano a dialogar este jueves, tras anuncio de movilización
3
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
4
Evismo llama a realizar marchas escalonadas, pero descarta bloqueos
5
Exfiscal Lanchipa y legisladores figuran en la nueva lista de visas restringidas por EEUU

Más en País

23/10/2026
Se calienta la carrera por directivas; en Diputados hay cuatro aspirantes
Se acerca el cambio de directiva de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa y en Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que le corresponde la...
Ver más
23/10/2026
Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía
En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de 28 ciudadanos bolivianos, incluidas sus...
Ver más
El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones.
Ver más
23/10/2026
Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo
El vocero presidencial habló sobre la lista de inhabilitados a ingresar a EEUU publicada este jueves por el Departamento de Estado de ese país.
Ver más
22/10/2026
Gálvez asegura que no habrá protección para nadie
Ambos representan a Santa Cruz, el primero es de Libre y uninominal, el segundo, plurinominal y fue electo en la lista de Andrónico Rodríguez.
Ver más
22/10/2026
Diputados López y Pacheco hablan sobre restricción de visa a EEUU
“Si la Asamblea separó a un senador y a un fiscal general con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe de la misma manera”, reza un escrito del líder de la Alianza Libre refiriéndose...
Ver más
22/10/2026
Tuto pide echar del Legislativo a López, diputado de Libre sancionado por EEUU
En Portada
23/10/2026 País
Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía
En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de 28 ciudadanos bolivianos, incluidas sus...
vista
23/10/2026 País
Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo
El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los institutos técnicos a las gobernaciones.
vista
23/10/2026 País
Retiran y piden renuncia a funcionarios de Bolivia a los que EEUU les quita la visa
Tras la publicación del Departamento de  Estado de Estados Unidos (EEUU) de  una lista de  15 ciudadanos bolivianos a los que les retira la visa,  el fiscal...
vista
23/10/2026 Economía
Policías escoltan 43 mil garrafas de gas de GLP a La Paz y El Alto para evitar desvío al contrabando
Ante las denuncias de filas y escasez de Gas Licuado de Petróleo (GLP), las autoridades han dispuesto que la distribución de garrafas se realice bajo la...
vista
23/10/2026 Cochabamba
Semapa fija en Bs 11,95 el turril de agua y los cisterneros rechazan propuesta
El estudio técnico de Semapa plantea un precio de Bs 11,95 por un turril de agua de 200 litros, monto que incluye los costos de operación, mantenimiento,...
vista
23/10/2026 Cochabamba
FEPC y Alcaldía administrarán el recinto de Alalay por 30 años
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Alcaldía de Cochabamba (GAMC) formalizaron la firma de un contrato de Alianza...
vista
Actualidad
El Magisterio Urbano acata este viernes un paro de 24 horas en rechazo a la transferencia de la administración de los...
Ver más
23/10/2026 País
Magisterio urbano acata paro nacional; en Sucre instalan 12 puntos de bloqueo
En menos de un mes, el gobierno de Donald Trump retiró o restringió la visa de ingreso a Estados Unidos a un total de...
Ver más
23/10/2026 País
Dieciséis de los 28 bolivianos sin visa a EEUU fueron o son parte de la Justicia o la Fiscalía
La Fiscalía de Cochabamba informó ayer que investiga un nuevo caso de infanticidio de un bebé de ocho meses a un año de...
Ver más
23/10/2026 Seguridad
Un bebé muere sumergido en un pozo en Sipe Sipe y Fiscalía investiga infanticidio
Los productores de hoja de coca de La Paz presentaron un proyecto de ley para sancionar con cárcel a quienes cultiven...
Ver más
23/10/2026 Seguridad
Con una ley, Adepcoca pide cárcel por cultivar coca en zonas no autorizadas
Deportes
Después de una brillante presentación, el boliviano Conrrado Moscoso revalidó su título en el XXVIII Campeonato Mundial...
Ver más
23/10/2026 Multideportivo
Moscoso se corona bicampeón mundial de ráquetbol en Chile tras vencer a jugador de EEUU
El deportista chuquisaqueño Conrrado Moscoso se venció al estadounidense Jake Bredenbeck y se coronó como campeón del...
Ver más
22/10/2026 Multideportivo
Por segunda vez, Conrrado Moscoso es campeón del Mundial Open de Ráquetbol
Real Madrid pegó en momentos claves y se impuso por 4 a 1 a los Toros Rojos en el Bernabéu. Así, los madridistas...
Ver más
22/10/2026 Fútbol Int.
El Real Madrid logró su tercera victoria y mantiene su invicto
El dirigente deportivo Roberto Pavisic, uno de los pilares del club Olympic, de Cochabamba, solicitó a la Asociación de...
Ver más
21/10/2026 Multideportivo
Roberto Pavisic pide que se quite su nombre al torneo de la Primera A por irregularidades
Doble Click
Los Coros Municipales de Cochabamba vuelven al escenario este sábado (19:30) para protagonizar el Concierto Coral en el...
Ver más
23/10/2026 Cultura
Concierto: los coros municipales anuncian su quinta presentación
Las obras Santa Cruz S.A: agronegocio y mito empresarial y Los Cuentos de los hermanos Grimm, fueron los libros más...
Ver más
22/10/2026 Cultura
Dos obras literarias fueron las más requeridas por el público en la FILC
Desde ayer, la pintura y el agua se constituyen en los principales protagonistas de la 5ta Bienal Internacional de la...
Ver más
21/10/2026 Cultura
Pintura: un centenar de artistas comparten su pasión por la acuarela
El cochabambino Adriano Lenaz Zenteno y la paceña María Rilda Paco Alvarado ganaron la cuarta versión del Premio...
Ver más
20/10/2026 Cultura
Adriano Lenaz y María Rilda Paco ganan los premios de Ensayo y Novela de 2026