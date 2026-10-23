Se calienta la carrera por directivas; en Diputados hay cuatro aspirantes

Se acerca el cambio de directiva de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa y en Partido Demócrata Cristiano (PDC), al que le corresponde la presidencia, se perfilan nombres de las corrientes oficialista e “institucional”.

En el ala que respalda al presidente Rodrigo Paz figuran Roberto Castro, actual presidente que busca la ratificación, y los diputados Manolo Rojas y Ricardo Rada.

En la línea “institucional” aparece el nombre de Sandra Rivero, según un reporte de Visión 360.

Ratificación

Roberto Castro, diputado del PDC, asumió la presidencia de la Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2025, por lo que busca su reelección en el cargo.

Según Bismarck Villanueva, secretario general del PDC en La Paz, en esa corriente se busca tanto la ratificación de Castro en Diputados como la de Diego Ávila en el Senado. Para ello, dijo, cuentan con el apoyo de legisladores de distintas bancadas.

Sin embargo, en los últimos días surgieron denuncias contra Castro, sobre las cuales el legislador aún no se pronunció. “Toda la familia Castro este año se ha beneficiado de oficinas, credenciales, uso indebido de los automóviles de la Asamblea. Lo segundo, cobros irregulares a nombre del partido, porque por orden de Roberto Castro se han ido cobrando de los empleados de la Asamblea”, indicó Rivero.

En el caso de la legisladora Rivero, que se apartó de la facción rodriguista y ahora es vocera del PDC “institucional” -que no responde al presidente ni al vicepresidente Edmand Lara-, su nombre comenzó a mencionarse como posible postulante a la presidencia de la Cámara Baja de la ALP.

“Estaría posiblemente postulándome porque he recibido el apoyo y el impulso de algunos colegas míos, no solamente de mi bancada, también de otras bancadas”, indicó Rivero. Añadió que su postulación debe ser consensuada y debatida dentro de la bancada del PDC.

Manolo Rojas

Según Rivero, entre los nombres que también suenan está el del diputado de la línea rodriguista Manolo Rojas. “Está también Rojas, es el diputado dado al derecho”, indicó Rivero. Añadió que Rojas tiene un perfil destacable, pero que, a su juicio, le faltan capacidades políticas.

El último nombre que aparece con esta posibilidad en Diputados es el del parlamentario Ricardo Rada, también afín al presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, el legislador manifestó que su eventual postulación dependerá de la voluntad de los demás.