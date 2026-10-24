Bolivia busca sumarse a la Coalición de las Américas contra los Cárteles

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Publicado el 24/10/2026 a las 19h23
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Bolivia coordina con Estados Unidos los pasos para incorporarse a la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), en el marco del foro hemisférico de defensa previsto para el 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. El encuentro reunirá a representantes de distintos países para abordar acciones de cooperación frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo una reunión con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, y el agregado de Defensa, coronel Alfredo Rivera. Durante la cita se abordó la participación de la delegación boliviana en el foro internacional y los próximos pasos de la cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad.

Justiniano señaló que el trabajo conjunto debe traducirse en resultados concretos mediante el fortalecimiento del intercambio de inteligencia, el acceso a tecnología, la capacitación y el refuerzo de la seguridad fronteriza. Estas acciones apuntan a mejorar las capacidades para enfrentar las redes del narcotráfico y otras estructuras criminales que operan entre países.

Asimismo, informó que se analiza un marco legal para que las Fuerzas Armadas contribuyan de manera excepcional y complementaria en las tareas de lucha contra el narcotráfico. El ministro aclaró que este apoyo deberá realizarse dentro de la ley y sin sustituir las funciones de la Policía ni de las demás instituciones competentes.

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