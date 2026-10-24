Irma Villavicencio asume la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz

Irma Villavicencio fue posesionada este viernes como presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tras la dimisión de Aldo Quezada, quien figura en una reciente lista de restricciones de visa de Estados Unidos.

La elección de Villavicencio se realizó en una sesión extraordinaria de Sala Plena, en la que recibió el voto mayoritario de sus integrantes para presidir la institución.

Luego de ser posesionada en el cargo, la nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz agradeció el voto de confianza y se comprometió a luchar contra la corrupción.

“Yo, como mujer, en primer lugar, como cuestión de género, como mujer, quiero expresarles a todos ustedes ese compromiso que tengo de luchar contra todo lo que es la corrupción”, afirmó.

Además, se comprometió a trabajar para mejorar la imagen de la institución en beneficio de la población.