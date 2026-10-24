Lista de desvisados: Rada ve "frustrante que venga un país de afuera a sacar cosas que nosotros no podemos"

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ERBOL
Publicado el 24/10/2026 a las 9h37
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"Es lamentable, es triste, es decepcionante, es frustrante que venga un país de afuera a investigar y sacar cosas que nosotros no podemos", así el diputado del PDC, Ricardo Rada, hizo autocrítica al trabajo del Gobierno en relación al nuevo listado de desvisados de Estados Unidos para actuales y exautoridades bolivianas señaladas presuntamente de socavar mediante la corrupción o narcotráfico al gobierno democrático.

El diputado Rada reconoció que como Gobierno demoraron mucho con la limpieza de la casa, cuando pudieron haber tomado acciones más contundentes, más prontas, rápidas.

En la semana el Vocero Presidencial,, José Luis Gálvez, indicó Bolivia que comparte con sus aliados del Escudo de las Américas la lucha frontal contra las estructuras criminales internacionales porque la convicción, es así, como el narcoterrorismo no respeta fronteras, la cooperación para combatir este flagelo no debe ser limitada por las fronteras.

"Si bien hay una coincidencia en varios casos incluidos en esa lista (de desvisados), el Gobierno Nacional en esos casos coincidentes, tiene sendas líneas de investigación abiertas hace varios meses atrás en algunos de los casos. Y sin bien hay esas coincidencias es en nuestro país donde se decide soberanamente sobre esas investigaciones", enfatizaba el Vocero.

 

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