Rescatan a Mufasa y Aurelio, un puma y ocelote que eran retenidos como mascotas

La Gobernación de Santa Cruz informó este sábado sobre el rescate de un pequeño puma y un ocelote que se encontraban en situación de mascotismo.

"¡Ellos son Mufasa y Aurelio! Dos felinos silvestres que llegaron al CAD (Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre) tras ser rescatados de situaciones de mascotismo", señala el comunicado de la Gobernación.

Ambos ingresaron con un cuadro regular de salud, bajo peso y parasitados. La intervención oportuna de biólogos y veterinarios de la Dirección de Recursos Naturales (DIRENA) de la Gobernación cruceña permitió la atención médica, la administración de vitaminas y una dieta especial a los felinos para salir adelante y prepararse para su rehabilitación.

El puma Mufasa fue hallado con un peso de 3 kilos y con parásitos, garrapatas y pulgas; ahora recibe atención médica adecuada y ya pesa más de 4 kilos.

El ocelote llegó con 2 kilos, con un cuadro regular, y también recibe cuidados especiales buscando ambientarlo a la vida silvestre; actualmente, pesa más de 3 kilos, según el reporte oficial.

La Gobernación recomendó a la población no tener como mascotas a los animales silvestres y denunciar si conocen algún caso de tráfico, venta o tenencia ilegal de fauna silvestre a la línea gratuita 80014-2052.