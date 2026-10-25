Ministerio Público y Órgano Judicial, los más denunciados en la Defensoría

País
AGENCIAS
Publicado el 25/10/2026 a las 9h32
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La Defensoría del Pueblo atendió 20.585 casos en todo el país entre el 1 de enero y el 16 de octubre de 2026, a través del Sistema de Servicio al Pueblo (SSP).

Los registros identifican al Ministerio Público y al Órgano Judicial como las instituciones con mayor número de denuncias, mientras que las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia figuran entre los derechos más recurrentemente denunciados, según un reporte de la institución.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que estos resultados corresponden al trabajo de las oficinas defensoriales a nivel nacional, en el marco de las atribuciones constitucionales para recibir e investigar quejas relacionadas con actos u omisiones de servidores públicos.

“Hasta el 16 de octubre de 2026, hemos recibido 20.585 quejas en todo el país”, señaló Callisaya.

Entre las instituciones con más denuncias figura el Ministerio Público, con 1.463 casos, seguido del Órgano Judicial, con 1.387; la Policía Boliviana, con 824; la Dirección General de Régimen Penitenciario, con 581; y el Tribunal Supremo Electoral, con 355. Los registros incluyen instancias como la Fiscalía General del Estado, las fiscalías departamentales y los tribunales departamentales de justicia.

En el ámbito de los derechos humanos, las garantías del debido proceso y el acceso a la justicia registraron 2.678 denuncias; el derecho de petición y respuesta, 1.913; y el derecho a participar en la formación, ejercicio y control del poder político, 1.427. A estos se suman las denuncias vinculadas con la exigencia de responsabilidad sobre la administración pública, con 1.259 casos, y los derechos laborales, con 901, principalmente relacionados con la inamovilidad laboral y la negativa al pago de beneficios.

Los datos también muestran una importante demanda de intervención defensorial en entidades de la administración pública. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto registró 317 denuncias; la Gestora Pública, 289; el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 271; el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, 234; y la Caja Nacional de Salud, 193.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de casos se registró en el departamento de La Paz, con 3.883 en la Delegación Defensorial Departamental y 3.447 en la Unidad de Coordinación Regional de El Alto. Le siguen las delegaciones departamentales de Santa Cruz, con 2.389 casos, y Cochabamba, con 2.320, lo que evidencia una elevada demanda de atención defensorial en el eje central.

Los resultados corresponden al trabajo de las 21 oficinas de la Defensoría del Pueblo que operaron durante el periodo reportado. La oficina de Bermejo cesó sus funciones en mayo de 2026 debido a un ajuste presupuestario del nivel central.

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