La Vicepresidencia de Bolivia felicita a Lula da Silva por su reelección

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 25/10/2026 a las 21h23
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La Vicepresidencia de Bolivia expresó su felicitación al pueblo brasileño y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien el pronunciamiento oficial identifica como reelecto, y manifestó su interés en fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

A través de un comunicado, la institución destacó la participación ciudadana en el proceso electoral brasileño y señaló que el voto representa la voluntad soberana de la población. También resaltó la importancia de la democracia y de las instituciones para la región.

El pronunciamiento remarcó la intención de profundizar las relaciones entre Bolivia y Brasil mediante la cooperación y la integración, bajo principios de respeto mutuo y soberanía.

Asimismo, la Vicepresidencia expresó sus deseos de éxito para el nuevo mandato presidencial, con la expectativa de que las decisiones del Gobierno brasileño beneficien a su población.

El mensaje concluye con un llamado a fortalecer los lazos de hermandad entre los pueblos de América Latina y avanzar hacia una región más unida.

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