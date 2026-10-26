Bolivia: Presidente Paz propone un “gran acuerdo” educativo y garantiza la gratuidad de la enseñanza

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Los Tiempos Digital
Publicado el 26/10/2026 a las 14h52
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, solicitó este lunes, a los maestros, no tener miedo a la descentralización educativa ni a la evaluación, asegurando que el proceso no busca privatizar la enseñanza en el país.

Durante la inauguración de la entrega del Bono Juancito Pinto en la unidad educativa La Paz, situada en el centro de ciudad de la Sede de Gobierno, el mandatario propuso un “gran acuerdo” al magisterio para renovar el sistema escolar, anunció una inversión histórica de 50 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y confirmó la gratuidad digital del título de bachiller.

“Te quiero proponer un gran acuerdo, tenemos que renovar, tenemos que tener el sentido de superación, una meta siempre presente, superarnos cada año en la formación y en la educación de nuestros hijos, de nuestros chicos, de los futuros bolivianos y bolivianas, porque son ellos los que van a mantener el futuro de la Patria”, remarcó Paz Pereira.

Modelo curricular del “50-50”

En su discurso, el jefe de Estado planteó reformular la currícula escolar para adaptarla a las realidades productivas de cada región, manteniendo una base nacional “unificada”.

“El 50% de la currícula tiene que ser el fundamento de la historia transversal de todos los bolivianos de materias que tienen que ser transversales: matemáticas, química, física, geografía, historia. Pero el otro 50% tiene que tener y aprovechar cómo potenciamos nuestros recursos humanos en cada región”, manifestó Paz Pereira.

El mandatario ejemplificó que las vocaciones productivas varían según el departamento, mencionando el potencial vitivinícola de Tarija, y la castaña en Pando y Beni.

“Entonces, cada una de los departamentos tiene la riqueza extraordinaria que ofrecerle al país. Por eso, este acuerdo con el magisterio, no es, como decían algunos dirigentes para privatizar, todo lo contrario. La educación en Bolivia seguirá, mientras este Gobierno esté firme, seguirá siendo una educación gratuita, pero tiene que superarse”, subrayó.

Inversión histórica y tecnología

Para respaldar este proceso de modernización, el presidente anunció el financiamiento internacional más importante registrado para el sector. “Hemos conseguido 50 millones de dólares solo para el sector educativo para proyectar en los profesores y profesoras una mejor formación (...), una mejor digitalización, un mejor respaldo”, afirmó.

Asimismo, destacó el avance en la conectividad digital en las áreas rurales mediante el uso de tecnología satelital y la conectividad a más de 4.500 antenas Starlink que operarán en el territorio nacional para asegurar una cobertura total las 24 horas, los siete días de la semana.

Evaluación y modernización

Paz Pereira enfatizó que la medición del desempeño escolar es una herramienta indispensable para el crecimiento del país y pidió a los docentes perder el temor a los diagnósticos institucionales. “Medir cuánto aprenden los estudiantes y corregir lo que no funciona, creo que es justo”, sentenció.

Finalmente, respecto a la desburocratización de los trámites administrativos, confirmó que el título de bachiller ahora es gratuito y completamente digital.

Los estudiantes podrán portar el documento directamente en sus teléfonos celulares mediante un código QR personalizado, evitando los gastos de traslado y alojamiento que solían afectar a las familias del área rural.

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