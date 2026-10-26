Este lunes 26 comienza el pago del Bono Juancito Pinto de Bs 300; conozca las tres modalidades de cobro

El pago del Bono Juancito Pinto 2026, de Bs 300 por estudiante, comenzará este lunes 26 de octubre y contempla tres modalidades de cobro: en ventanilla, mediante depósito en una cuenta del Banco Unión y a través de una aplicación móvil.

A través de un video publicado en las redes sociales del Ministerio de la Presidencia, se recuerdan las tres modalidades habilitadas para acceder a este beneficio económico, destinado a contribuir a la permanencia escolar de los estudiantes.

La primera modalidad es el cobro en ventanilla, para lo cual el padre, la madre o el tutor registrado en la unidad educativa debe presentar su cédula de identidad original y una fotocopia, en la entidad habilitada y en la fecha que le corresponda.

La segunda opción consiste en el depósito en una cuenta del Banco Unión, que permite recibir el beneficio mediante una cuenta bancaria, de acuerdo con los requisitos establecidos para esta modalidad.

La tercera alternativa es el cobro mediante una aplicación móvil, cuyo registro contempla el uso de los datos de la cédula de identidad y un número de teléfono, con el propósito de facilitar el acceso al beneficio.

El Bono Juancito Pinto establece para esta gestión un pago de Bs 300 por estudiante, con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y contribuir a la continuidad educativa.

El cobro debe ser realizado por el padre, la madre o el tutor registrado, según las condiciones correspondientes a la modalidad elegida. Se recomienda verificar los requisitos y procedimientos a través de los canales oficiales antes de realizar el trámite.