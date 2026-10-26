Jueces encarcelan a tres policías investigados en 2 casos distintos

Tres policías, uno de ellos coronel, fueron enviados a la cárcel en detención preventiva, en el marco de las investigaciones de dos casos direfentes.

Ayer, un juez de La Paz ordenó seis meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya para el coronel Juan Marcelo Ferrufino Rojas, exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), investigado por la presunta sustracción de maletas y otros bienes durante el operativo de captura de Sebastián Marset.

Ferrufino fue imputado por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo.

La investigación busca esclarecer la desaparición de bienes del inmueble donde el narcotraficante uruguayo fue detenido el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz.

Uno de los elementos de la investigación es el video de cámaras de seguridad que muestra a policías presuntamente retirando valijas del inmueble.

La audiencia de medidas cautelares concluyó antes del mediodía de ayer, mientras que, la declaración informativa del exjefe policial se extendió durante aproximadamente cinco horas.

El otro caso se refiere a los policías que habrían facilitado a Roger Mariaca el uso de un teléfono móvil en la cárcel de Cantumarca, donde el exfiscal general guarda detención preventiva.

Dos fueron de los cinco efectivos policiales investigados por esa situación fueron enviados a prisión con detención preventiva, los otros tres se beneficiaron de detención domiciliaria.

Los dos policías enviados a Uyuni deberán permanecer recluidos durante cuatro meses.