Diputada fiscaliza contratación de enfermeras en la CNS

La diputada Cecilia Vargas informó este martes que fiscaliza dos convocatorias de la Caja Nacional de Salud (CNS) para la contratación de licenciadas en enfermería en hospitales del departamento de La Paz, emitidas hace un año y cuyos resultados aún no se conocen.

“Resulta que la inoperancia de la gerencia nacional y la administración regional (de la CNS) hacen que esta convocatoria, que ha sido emitida en octubre de 2025, no tenga resultados hasta ahora”, señaló la legisladora.

Vargas indicó que recibió denuncias sobre las demoras en la tramitación de los documentos de las postulantes, que habrían circulado durante más de un año entre la gerencia nacional y la administración regional La Paz. Agregó que esta situación ha generado perjuicios a más de 300 profesionales.

La diputada atribuyó la demora a la ineficiencia administrativa y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades responsables.

Anunció que continuará con las labores de fiscalización hasta que se esclarezca la situación y concluya el proceso de contratación.