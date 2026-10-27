Emiten orden de aprehensión contra Jhonny Fernández tras su declaratoria de rebeldía por ausencia a cautelar

País
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 27/10/2026 a las 13h36
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El exalcalde cruceño, Jhonny Fernández debía enfrentar una audiencia cautelar este martes, pero no asistió y fue declarado en rebeldía, confirmó el fiscal del caso, Gary Flores. Minutos después se formalizó la orden de aprehensión en contra de la exautoridad de Santa Cruz de la Sierra.

En el documento se precisa que una vez se ejecute la orden de aprehensión, la exautoridad debe ser conducida al Ministerio Público. Además, se emitió arraigo y se comunicó esta decisión a Migración.

Estas ordenes se emitieron en el marco de un proceso de investigación que hay contra la exautoridad municipal por la presunta malversación de fondos públicos.

Fiscal confirma que Fernández no asistió a cautelar

"La audiencia fue debidamente instalada y al no haber justificado su inasistencia, se dispuso la rebeldía del imputado, en el caso de malversación de fondos", precisó el fiscal Flores.

El abogado del exalcalde, Samuel Durán, consideró que no están dadas las condiciones para que la exautoridad se presente a la audiencia.

"En otro momento quizá se concedía tutela porque hay flagrante vulneración de derechos y garantías", aseveró a tiempo de indicar que exigen el debido proceso.

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