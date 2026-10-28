Bancada del PDC decide llevar a Ávila a reelección en presidencia del Senado

La bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Cámara Alta decidió ayer repostular al Diego Ávila para la presidencia .

En esa elección, el PDC también seleccionó a la senadora Paula López como su candidata para ocupar la primera secretaría, completando los espacios que le corresponden al partido dentro de la mesa directiva de la institución.

La votación contó con la participación presencial de 23 legisladores, sumados a tres parlamentarios que no se encontraban en La Paz pero que hicieron llegar su respaldo a la lista definida, según reporte de Correo del Sur.

De ser reelegido, Ávila continuará dirigiendo a esa instancia legislativa por un año más.

En tanto, para la presidencia de la Cámara de Diputados se manejan dos posibles candidatos: el actual presidente de esa instancia, Roberto Castro, y su colega Sandra Rivero, ambos del PDC, aunque la legisladora es crítica con el Ejecutivo.

Senado

“Quiero agradecer la confianza depositada otra vez en mi persona para que asuma la presidencia”, afirmó el senador Ávila.

Las directivas camarales, tanto del Senado como en Diputados, deben ser elegidas hasta el 6 de noviembre para que preparen la sesión de honor de la Asamblea Legislativa prevista para el 8 de ese mes, cuando el presidente Rodrigo Paz emitirá un informe sobre su primer año de gestión, según ANF.

Según el reglamento del Senado, la directiva está conformada por seis miembros. El bloque mayoritario ocupa la presidencia, la primera vicepresidencia y las secretarías primera y tercera. Mientras que, el bloque minoritario, ocupa la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría.

La senadora disidente del PDC, Ana Crispín, cuestionó que se haya decidido repostular a Ávila y afirmó que hay una instrucción del Ejecutivo para que continue dirigiendo con el fin de viabilizar el tratamiento de los proyectos de ley que envíe el Gobierno.

En Diputados

Hasta el momento en la Cámara de Diputados no existe un panorama claro para la elección de los candidatos a la directiva camaral. Sin embargo, persisten dos nombres para presidir esa instancia, se trata de Castro y su colega Rivero, quien es parte del bloque contestario al Gobierno.

Rivero afirmó que recibió el apoyo del PDC y de un grupo de sus colegas para postular a la presidencia de la Cámara Baja.