Gobierno aún no concreta una Ley de Inversiones; cinco propuestas están estancadas en la ALP

El pasado 18 de agosto, el Ejecutivo presentó formalmente ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Inversiones, compuesto por 103 artículos. Esta iniciativa es una de las cinco propuestas relacionadas con inversiones que hasta el momento fueron presentadas y permanecen estancadas en la Cámara de Diputados.

"Hemos recibido tres o cuatro proyectos de ley que tienen que ver con inversiones. Los hemos derivado a la Comisión de Planificación de Diputados para que se consideren todos los proyectos y trataremos de unificar una propuesta que recoja aportes de todos los sectores. Está en Diputados. No puedo manifestar una fecha; en cuanto llegue a Senadores, lo vamos a tratar en la brevedad", dijo el presidente del Senado, Diego Ávila.

Este martes, las cámaras empresariales privadas de Bolivia presentaron una propuesta conjunta de su propia Ley de Inversiones, que plantea transparentar los trámites, establecer requisitos y plazos públicos, además de garantizar igualdad de derechos y obligaciones para inversionistas nacionales y extranjeros.

La propuesta es impulsada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI). Semanas antes, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) presentó su proyecto de ley corta de inversiones, que propone la libre importación y exportación de bienes y servicios, además de la creación de un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Meses atrás, los diputados Nathaly Tovías (Libre) y Luis Laredo (Unidad) presentaron un anteproyecto de Ley de Inversiones. En la misma línea, la senadora de APB Súmate, Claudia Mallón, también presentó una iniciativa.

En total, son al menos cinco los proyectos de ley relacionados con inversiones que hasta el momento no avanzan y permanecen estancados en Diputados. A 11 días de cumplir tres meses desde la presentación de la propuesta del Ejecutivo, el Gobierno de Rodrigo Paz aún no logra concretar una de las principales apuestas económicas de su gestión, en medio de la expectativa por una normativa que busca atraer inversiones y dinamizar la economía.