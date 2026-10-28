Lluvia de audios: En 48 horas filtran cinco grabaciones atribuidas a Cerimedo con autoridades y políticos

En 48 se flitraron cinco audios atribuidos al asesor político argentino Fernando Cerimedo con autoridades, que contienen conversaciones sobre presuntos negocios, contratos estatales, rutas aéreas y el manejo de información relacionada con el caso de las maletas con oro.

Presunta conversación con el vocero presidencial José Gálvez

En una conversación presuntamente entre Cerimedo y Gálvez hablan sobre la liberación de Adrián Lema, quien era el último detenido en Palmasola por el caso del oro. Además, en el diálogo se menciona la preocupación por el origen de siete maletas y la investigación por parte de la prensa.

“Por eso te llamo, tenés que salir a aclarar esto ya, hablá urgente con medios, y si hay que poner plata, pone la que haga falta, pero pagá para que tapen esta mierda, y que nadie vuelva a nombrar las maletas”, se escucha decir a Cerimedo.

Por su parte, Gálvez habría respondido que la Fiscalía apeló la decisión judicial, pero advierte que la salida de Lema de la cárcel podría provocar preguntas de los periodistas sobre a quién pertenecían las maletas.

“Me importa un caraj* si es peligroso, acordate de quiénes estamos metidos en este lío, estoy yo, el Tuco, la hija de Rodrigo y vos sabés quiénes más. Si los periodistas empiezan a escarbar no cae solo el tramitador, nos caemos todos”, se escucha en el registro.

Por último, el vocero responde Gálvez: “Está bien, me pongo a operar hoy mismo”.

Zamora habla sobre cargos y contratos

Otro de los audios atribuidos a Cerimedo involucra al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y aborda una supuesta problema por cargos, con referencias al ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y al de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

En la grabación, Zamora afirma que Justiniano habría aprovechado la situación de Blanco para colocar personas de su entorno en distintas áreas. “Óscar Mario se lo ha pillado al sonsito este, a Blanco”, aparentemente dice Zamora.

Más adelante, menciona supuestas intervenciones en Chaco Energía y otros espacios, además de una controversia relacionada con la designación de un responsable del área de comercialización de YPFB.

“Entonces Óscar Mario dice: ‘Como este sonso, me lo agarro y empiezo a meter mi estructura’”, se escucha en el audio.

Además, el ministro de Obras Públicas sostiene que Blanco habría recibido instrucciones sobre quién debía definir el nombramiento. “El nombre lo pone Óscar Mario, es una orden”, afirma la voz atribuida al ministro.

Supuesta conversación con la Primera Dama

El contenido guarda relación con otro audio que circuló el lunes 26 de octubre, atribuido a Cerimedo y María Elena Urquidi, esposa del presidente, en el que ambos supuestamente hablan sobre contratos para la venta de úrea y la designación de un gerente de comercialización de YPFB.

En ese registro, la voz atribuida a Urquidi expresa: “Dice que (Blanco) ha dicho que quien va a poner al gerente de GDPI es Óscar Mario, cuando él ya me consultó sobre el GDPI y yo ya le mandé (un nombre)”.

Manfred Reyes y los presuntos negocios con recursos públicos

Una tercera grabación atribuye a Cerimedo una conversación con el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Vila, sobre una obra de infraestructura, el presupuesto de un distrito y la supuesta utilización de recursos para obtener respaldo y cobertura mediática.

Al inicio del audio, Cerimedo felicita al alcalde por un puente y menciona una actividad denominada “Buzón del desarrollo humano”. Reyes Vila responde con una referencia al efecto de las obras sobre la población.

“A la gente le das un puente de dos millones y medio de bolivianos, un par de focos, áreas verdes y ya los tienes felices”, se escucha decir a la persona identificada como Manfred.

Cerimedo pregunta cuánto dinero dejaría el Distrito 2 y comenta que el presupuesto estaría “bien infladito”.

La conversación continúa con una referencia al uso de recursos para conseguir respaldo. “De esa plata tenemos que separar una buena parte para comprar voluntades y brindar la cobertura mediática”, afirma el asesor.

Por su parte, Reyes le reponde: “El precio técnico ya está cubierto, la comisión te va a llegar”.

Quintana y las rutas aéreas

Otra de las grabaciones atribuidas a Cerimedo menciona a Juen Ramón Quintana y aborda el funcionamiento de una supuesta estructura vinculada con rutas aéreas.

En el breve fragmento difundido, Cerimedo afirma: “Hermoso, la verdad es que armamos una maquinaria perfecta. Mientras las cajas no paren, tenemos el poder asegurado”.