Magisterio deja diálogo con Gobierno y llama a marcha de “cacerolas vacías”

Los maestros urbanos de La Paz y El Alto convocaron ayer a una marcha de cacerolas vacías para hoy, a partir de las 14:30, en defensa de la educación gratuita y contra el alza del costo de vida para las familias, y descartaron asistir al diálogo convocado por el Gobierno, según reporte de Visión 360.

El Magisterio también rechazó el llamado del Gobernador de La Paz, Luis Revilla.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que convocó a los maestros urbanos a una mesa de diálogo, prevista para hoy, en la que se abordará la transferencia de los institutos técnicos a las gobernaciones.

“Hemos invitado al Magisterio a una reunión desde mi despacho. Estamos convocando al diálogo; la reunión está prevista para el miércoles al mediodía para hablar de este tema”, informó la autoridad.

La dirigencia de los maestros urbanos de La Paz rechazó asistir al encuentro, al considerar que la convocatoria llegó tarde.

Protesta

La secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz, Anaí Bozo, confirmó la convocatoria a la protesta en contra de la descentralización de la educación y la transferencia de los institutos técnicos y tecnológicos anunciada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Bozo precisó que la asamblea general realizada el lunes por el magisterio paceño determinó que este miércoles se movilizarán en una marcha en la que se sacarán las “cacerolas vacías”, debido a que, en esta época de crisis, el salario del magisterio y los ingresos que tienen los padres y madres de familia no alcanzan para nada.

Reclamo

La dirigente cuestionó que, a pesar del alza del costo de vida para la población, el Gobierno nacional no hizo nada; por el contrario, aseguró que permite que diferentes sectores eleven el precio de los productos de la canasta familiar.

Dijo que hay incertidumbre sobre los hidrocarburos en relación con la posible eliminación de la subvención a la gasolina y al gas licuado de petróleo (GLP) a principios de 2027. La dirigente dijo que las garrafas de gas desaparecieron en la ciudad de La Paz y que la población enfrenta una situación penosa.

Mientras que el dirigente del magisterio urbano de El Alto, Gerardo Bustamante, confirmó que en la asamblea nacional se determinó continuar con la lucha, es decir, que no solo se declaró estado de emergencia, sino también movilización permanente”, aseguró.