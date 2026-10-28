La sequía azota a ganadería de 6 departamentos

Más de 78.000 familias de seis departamentos del país están perjudicadas por la sequía que ya ha provocado la pérdida de al menos 75.000 cabezas de ganado, mientras otras 917.447 sufren los efectos de la penuria de agua, informó este miércoles el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero.

“En este momento tenemos seis departamentos con bastante afectación: Oruro, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Donde se concentra (el) mayor (perjuicio) por sequía es en el departamento de Oruro”, señaló la autoridad.

Rivero explicó que la diversidad geográfica del país obliga a responder a distintas emergencias climáticas, ya que mientras algunas regiones enfrentan sequía, otras registran nevadas o inundaciones, con efectos negativos para el sector agropecuario.

Preparación

Además, Defensa Civil se prepara para la temporada de lluvias, entre noviembre y febrero, periodo en el que podrían registrarse inundaciones y desbordes de ríos, principalmente en Santa Cruz, sectores del Beni y Cochabamba. El Gobierno coordina acciones con municipios, gobernaciones y unidades de gestión de riesgos.

Rivero recordó que la prevención corresponde a los gobiernos municipales y departamentales, y que el nivel central interviene cuando sus capacidades son insuficientes, previa evaluación de la documentación presentada.

Por otra parte, el viceministro afirmó que los incendios forestales están bajo control gracias al trabajo coordinado de las unidades municipales de gestión de riesgos, los bomberos forestales y la Unidad Militar de Emergencia y Ecología (UMEE).