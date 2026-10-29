Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz

El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración informativa por el caso radares, denunciado por la actual gestión de Gobierno.

Dentro de este mismo caso, también fueron denunciados los exministros de otras gestiones: Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López.

La acusación en contra de estas exautoridades es por un presunto daño económico al Estado de más de Bs 1.478 millones de bolivianos en el proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo, (Sidacta) y por la compra de 13 radares franceses.

Los delitos en su contra son por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión.