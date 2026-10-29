Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor

Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco, durante la votación secreta realizada este jueves en el pleno.

El tratamiento de la elección comenzó a las 11:15, en el punto de asuntos varios. Tras un cuarto intermedio de 22 minutos, la sesión se retomó a las 11:37, con la presentación de las candidaturas propuestas por las distintas bancadas para conformar la nueva directiva camaral.

En representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), la senadora María Antonieta Alcon postuló a Ávila para la presidencia, por su parte, el senador Sánchez, de la bancada de Libre, no presentó otro candidato para ese cargo. Tampoco se formalizó la postulación de Daniel Ortiz, cuyo nombre había circulado previamente como una posible alternativa.

Durante la presentación de candidaturas, la bancada de Unidad propuso al senador César Mentasti para la vicepresidencia y a la senadora Tatiana Añez para la segunda vicepresidencia.

La votación comenzó a las 11:45 y concluyó a las 11:52, con la participación de los 36 senadores presentes. Luego se conocieron los resultados del escrutinio: 28 votos por el sí, dos por el no y seis en blanco.

Con ese resultado, Ávila superó la mayoría absoluta requerida para asumir la presidencia de la Cámara Alta.

Tras conocerse el resultado, el senador Branko Marinkovic felicitó a Ávila y le deseó éxito en su gestión. También destacó a los integrantes de la plancha que conoce, a quienes describió como buenas personas.

Por su parte, la senadora Ana Crispín manifestó que quería felicitar al nuevo presidente, pero también hacerle recomendaciones para el ejercicio de sus funciones. Durante su intervención, cuestionó el desarrollo del debate en medio de silbidos en el hemiciclo y pidió a Ávila que realice una buena gestión.

Crispín advirtió sobre los riesgos de abuso de poder y racismo, y expresó su deseo de que estas prácticas no se repitan durante la nueva gestión.

La elección de Ávila define quién conducirá las sesiones y coordinará el trabajo legislativo del Senado durante la gestión 2026-2027.