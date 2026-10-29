Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor

País
OXÍGENO
Publicado el 29/10/2026 a las 12h52
ESCUCHA LA NOTICIA

Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco, durante la votación secreta realizada este jueves en el pleno.

El tratamiento de la elección comenzó a las 11:15, en el punto de asuntos varios. Tras un cuarto intermedio de 22 minutos, la sesión se retomó a las 11:37, con la presentación de las candidaturas propuestas por las distintas bancadas para conformar la nueva directiva camaral.

En representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC), la senadora María Antonieta Alcon postuló a Ávila para la presidencia, por su parte, el senador Sánchez, de la bancada de Libre, no presentó otro candidato para ese cargo. Tampoco se formalizó la postulación de Daniel Ortiz, cuyo nombre había circulado previamente como una posible alternativa.

Durante la presentación de candidaturas, la bancada de Unidad propuso al senador César Mentasti para la vicepresidencia y a la senadora Tatiana Añez para la segunda vicepresidencia.

La votación comenzó a las 11:45 y concluyó a las 11:52, con la participación de los 36 senadores presentes. Luego se conocieron los resultados del escrutinio: 28 votos por el sí, dos por el no y seis en blanco.

Con ese resultado, Ávila superó la mayoría absoluta requerida para asumir la presidencia de la Cámara Alta.

Tras conocerse el resultado, el senador Branko Marinkovic felicitó a Ávila y le deseó éxito en su gestión. También destacó a los integrantes de la plancha que conoce, a quienes describió como buenas personas.

Por su parte, la senadora Ana Crispín manifestó que quería felicitar al nuevo presidente, pero también hacerle recomendaciones para el ejercicio de sus funciones. Durante su intervención, cuestionó el desarrollo del debate en medio de silbidos en el hemiciclo y pidió a Ávila que realice una buena gestión.

Crispín advirtió sobre los riesgos de abuso de poder y racismo, y expresó su deseo de que estas prácticas no se repitan durante la nueva gestión.

La elección de Ávila define quién conducirá las sesiones y coordinará el trabajo legislativo del Senado durante la gestión 2026-2027.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
2
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
3
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
4
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
5
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio

Lo más compartido

1
Viceministra de Hidrocarburos alerta que en “2029 nos quedaríamos sin gas”
2
Gobierno denuncia que juez liberó a colombianos involucrado en balacera
3
El hijo de Jhonny Fernández fue aprehendido por obstrucción a la investigación
4
Hallan maletas de la casa de Marset en un allanamiento a un recinto policial en La Paz
5
Lluvia de audios: En 48 horas filtran cinco grabaciones atribuidas a Cerimedo con autoridades y políticos

Más en País

29/10/2026
El hijo de Jhonny Fernández fue aprehendido por obstrucción a la investigación
El hijo de 22 años del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, de 22 años, fue aprehendido por el presunto delito de obstrucción a la...
Ver más
29/10/2026
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por...
Ver más
El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia quedó sin tratamiento en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, luego de que...
Ver más
29/10/2026
Fundaciones e iglesias consiguen la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de eutanasia
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración informativa por el caso radares, denunciado...
Ver más
29/10/2026
Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las leyes, si se trata de construir "un nuevo...
Ver más
29/10/2026
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, presentó este miércoles la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación, preservar la biodiversidad del sector boliviano de la húmeda...
Ver más
29/10/2026
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
En Portada
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos funcionan con normalidad. Él y otros 3...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento y aprovechamiento?”, pregunta el...
vista
29/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las...
vista
29/10/2026 País
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por...
vista
29/10/2026 País
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las...
vista
Actualidad
Lo afirma el Fiscal General del Estado a. i., con base en los resultados de las investigaciones del Ministerio Público...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Marset y Mariaca integran una misma estructura criminal
Después de una jornada lluviosa, el miércoles, hoy la ciudad del valle amaneció con el cielo cubierto por una densa...
Ver más
29/10/2026 Cochabamba
Densa neblina cubrió hoy la ciudad Cochabamba
“¿Cuál es la situación actual de esta infraestructura y qué planes tiene el Gobierno para garantizar su funcionamiento...
Ver más
29/10/2026 Economía
Caniob quiere saber planes del Gobierno para planta soyera de San Julián
Se presentó a declarar en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de 13 radares de los cuales solo dos...
Ver más
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a exministro Edmundo Novillo
Deportes
Abrazado por su gente. Así fue recibido el raquetbolista chuquisaqueño Conrrado Moscoso después de haber arribado a...
Ver más
29/10/2026 Multideportivo
Sucre recibe como héroe al bicampeón mundial Conrrado Moscoso
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio