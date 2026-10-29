Fiscalía General conforma equipo especializado para investigar audios de Cerimedo

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 29/10/2026 a las 23h17
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La Fiscalía General del Estado conformará un equipo especializado en cibercrimen para investigar, de oficio, los audios atribuidos al exasesor presidencial Fernando Cerimedo, cuya difusión genera repercusiones políticas.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, afirmó en una entrevista con Correo del Sur que la investigación debe abarcar tanto el origen y la filtración de las grabaciones como su contenido.

“Se debe investigar todo”, respondió Urioste al ser consultado sobre el alcance de las pesquisas. Explicó que la Fiscalía busca establecer si los audios son auténticos, cómo fueron obtenidos y difundidos, y qué elementos verificables contienen.

 

Elementos insuficientes

La autoridad señaló que la aparición de estas grabaciones plantea dificultades para su valoración como prueba dentro de un proceso penal. En ese sentido, cuestionó que se dé por confirmada su autenticidad sin conocer los procedimientos utilizados para verificarla ni examinar los equipos de los que presuntamente proceden.

“A partir del momento en que salen y aparecen esos audios, no se pueden verificar mientras no se verifique el equipo”, sostuvo.

Urioste explicó que será necesario establecer la trazabilidad de las comunicaciones, la información y las grabaciones para determinar su procedencia y contar con elementos objetivos que permitan sustentar una eventual investigación penal.

“Un proceso penal se debe abrir en base a algo objetivo y tangible”, remarcó el Fiscal General, al advertir que las versiones difundidas no pueden considerarse pruebas suficientes por sí solas.

 

Equipo especializado

El titular interino del Ministerio Público nacional informó que dispuso la organización de una dirección nacional de cibercrimen, además de una unidad para el ámbito departamental, con el propósito de fortalecer las capacidades de procesamiento de información y desarrollar investigaciones técnicas sobre este tipo de hechos.

Indicó que la creación de estas instancias responde a la necesidad de contar con herramientas especializadas para analizar las grabaciones y determinar si existen hechos que puedan tener relevancia penal.

 

No hay denuncia

Urioste aclaró que, hasta la tarde de este jueves, no se había abierto un caso penal específico por los audios, debido a que no se presentó una denuncia formal, y todavía se trabaja en la conformación del equipo investigador.

“Estamos procediendo a la conformación de un equipo para la investigación”, precisó.

Añadió que, si una persona presenta una denuncia concreta ante cualquiera de las fiscalías departamentales y solicita investigar determinados hechos relacionados con las grabaciones, el Ministerio Público podrá abrir el caso y activar las actuaciones correspondientes.

 

Audios de 2 casos distintos

Urioste también diferenció las pesquisas sobre los audios del proceso relacionado con la tentativa de feminicidio que enfrenta Cerimedo en el caso vinculado a Nadia Bella.

Según explicó, ese expediente se encuentra en etapa de investigación y cuenta con pericias y otros elementos reunidos por los fiscales. La valoración de esas pruebas y la eventual presentación de una acusación corresponden a los fiscales de materia.

El Fiscal General insistió en que ambos asuntos deben tratarse por separado, ya que la investigación sobre los audios requiere establecer primero su autenticidad, procedencia y contenido antes de determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal específico.

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