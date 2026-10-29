Fundaciones e iglesias consiguen la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de eutanasia

El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia quedó sin tratamiento en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, luego de que fundaciones provida e iglesias solicitaran socializar la propuesta antes de su debate, informó el diputado proyectista Diego Brañez.

La postergación se produce mientras Aldrin Ichuta, un joven de El Alto que padece cáncer, insiste en que la norma sea tratada con prontitud.

En uno de sus últimos videos publicados en TikTok, pidió que su situación sea tomada en cuenta y relató el dolor que enfrenta durante su enfermedad.

"Amigos por favor, no quiero que empeore mi situación, por favor hagan que esta ley se llegue a probar antes para que yo pueda dejar de sufrir, de sentir dolor. Quiero dejar de sentir dolor para irme de este mundo. Estoy cansado de estudios médicos que no me dejan respirar, quisiera que se pongan en mis zapatos para que entendieran, intenten ponerse en mis zapatos", expresó.

El pedido de Aldrin trascendió las fronteras de Bolivia y recibió atención de medios de comunicación del extranjero. Sus publicaciones han puesto en primer plano la situación de una persona que reclama que se considere una norma relacionada con el final de la vida, en medio de un trámite legislativo que continúa pendiente.

Brañez explicó que la comisión suspendió el tratamiento después de recibir solicitudes de organizaciones que plantearon la necesidad de socializar el proyecto.

"El proyecto de ley lamentablemente lo han suspendido. (…) Llegaron algunas notas, no pasaban de más de cinco notas de fundaciones y de iglesias provida que querían que primero se socialice la ley", dijo a Erbol.

El diputado defendió la iniciativa y señaló que su alcance no se limita a regular la eutanasia, sino que también busca garantizar cuidados paliativos gratuitos y de calidad para personas con enfermedades terminales.

Según explicó, alrededor del 80% de la propuesta coincide con planteamientos de la Iglesia en materia de atención paliativa.

"Lo único que nosotros pedimos es respeto a las personas, a su fe, que vivan según sus creencias y que no obliguen a las otras personas a seguir sufriendo solamente por esa fe que ellos tienen", manifestó el legislador.

La propuesta plantea que las personas adultas con enfermedades terminales puedan solicitar la eutanasia de manera voluntaria, bajo condiciones médicas y legales específicas, incluida la evaluación de una junta médica y otros profesionales.

También contempla que el procedimiento sea gratuito y que la persona pueda desistir de su decisión hasta antes de su realización.

Tras la suspensión, Brañez anunció que intentará modificar el orden del día para conseguir que el proyecto sea tratado antes de que concluya la actual gestión legislativa. Si no logra ese objetivo, adelantó que presentará nuevamente la iniciativa en los primeros días de noviembre, una vez conformadas las nuevas directivas y comisiones.

Por ahora, la propuesta continúa a la espera de su tratamiento legislativo. Su futuro dependerá de los siguientes pasos en la Cámara de Diputados, mientras se mantienen abiertas las posiciones sobre los cuidados paliativos, la autonomía de los pacientes y las condiciones para regular la eutanasia.