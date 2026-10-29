Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación

País
AGENCIAS
Publicado el 29/10/2026 a las 0h00
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El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, presentó este miércoles la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación, preservar la biodiversidad del sector boliviano de la húmeda selva tropical y cuenca hidrográfica más extensa del planeta; pero, además, generar ingresos en los siguientes 10 años de hasta 7.000 millones de dólares con el cuidado de esta riqueza natural y la generación de turismo que beneficiará a la población.

“Lo verde llama a lo verde (dólares), si cuidamos verde (la naturaleza) nos va a llegar verde (divisas)”, explicó de forma figurativa el presidente Paz, y añadió: “o sea cuidando (la naturaleza) podemos ser ricos, cuidando lo que Dios y la Pachamama nos dio, no destruyéndola, porque no hay lugares en el mundo como los que tenemos”.

El jefe de Estado enfatizó que Bolivia “está madura para cambiar su destino con el medio ambiente, y su destino en el respeto real por los pueblos originarios”.

El presidente Paz arribó al municipio de Rurrenabaque, Beni, para presentar esta estrategia, acompañado del ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano; y el presidente y director General (CEO) del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Carter Roberts. 

El mandatario explicó que presentar una estrategia de desarrollo amazónico, ameritaba invitar al presidente y director general de WWF, a él le agradeció por su tiempo y presencia en Bolivia, y en tono juguetón destacó que se trataba del “mero, mero” o “taita” de una de las mayores organizaciones defensoras de la naturaleza y porque decide el destino de ingentes recursos financieros para protegerla en todo el planeta.

“Nunca antes se había invitado a este tipo de institución a que conozcan Bolivia ¿Por qué Carter está acá? Porque Bolivia tiene un potencial enorme”, explicó.

Por su parte, Roberts sostuvo que la riqueza medioambiental que tiene Bolivia la hace una de las naciones más importantes del mundo, porque es un país muy diverso, “tienen todo”, destacó.

“Somos la naturaleza, y la naturaleza somos nosotros también, ella nos alimenta el cuerpo, también al alma, y nos proporciona elementos para nuestro bienestar. Los países más fuertes cuidan su naturaleza para el bienestar de su gente y del futuro”, dijo.

A continuación, el CEO de la WWF calificó a los guardaparques bolivianos como héroes del movimiento global defensor de la naturaleza porque se esfuerzan en su tarea con coraje y devoción, además que trabajan en armonía con las comunidades indígenas y otras poblaciones, conectando de forma efectiva a la biodiversidad con las personas.

Al respecto, Paz también agradeció a los guardaparques por su trabajo y anunció que les certificará ítemes laborales, “si no tenemos ejército para defendernos ¿con qué queremos desarrollar nuestro futuro en la Amazonía o en cualquiera de los parques?”, cuestionó.

Finalmente, Roberts aseguró que la WWF brindará apoyo técnico y financiero, y se trabajará en un programa para fortalecer el sistema de parques, y apoyar a los guardaparques, y así cuidar las abundantes riquezas naturales del país, siempre en conexión con las comunidades que dependen de los recursos naturales, garantizando el bienestar de esas poblaciones, de los bosques y los recursos naturales.

El presidente Paz, precisó que el trabajo con la WWF significará institucionalizar la protección a la naturaleza, y acceder a financiamiento para los parques de todo el país. “es un lanzamiento enorme”, dijo al asegurar que la Estrategia Amazonia Bolivia, no implica sólo esa región, sino al resto del país.

“Esto que iniciamos también ayudara otros parques, es multidimensional”, declaró e insistió en señalar que, si la WWF está en Bolivia, “gana el mundo y gana Bolivia”, porque el primero logra sus objetivos de evitar la destrucción del planeta y el país recibirá divisas que apalanquen su desarrollo.

La Pachamama quiere ser protegida

Paz Pereira recordó que en un diálogo que sostuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, le planteó defender juntos la Amazonia reforzando guardaparques, con las instituciones militares, y quienes navegan los ríos, a lo que el mandatario brasileño le respondió que no pudo hacerse ese trabajo antes porque el expresidente Evo Morales sostenía que “a la Pachamama no le gustan ese tipo de alianzas”.

“La Pachamama cambió de opinión y queremos lo verde”, sostuvo y enfatizó el presidente boliviano al dejar en claro que ahora que en los últimos quince se deforestó Bolivia, destruyendo la reserva forestal más grande del mundo.

A diferencia del pasado reciente, con un gobierno que no defendió el medio ambiente, el presidente sostuvo que ahora está en proceso el cambio en el corazón y en el alma de cada boliviano.

“Cumpliremos el vivir bien y la Constitución en lo que refiere respetar el medio ambiente”, afirmó al explicar que la soberanía se ejerce cuando la población y el Estado de una nación están presentes en sus territorios, cuidándolo y trabajando para desarrollarse.

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