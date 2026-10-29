Legisladores exigen a Fiscal investigar audios; Paz dice que son creados por IA

País
Redacción Central
Publicado el 29/10/2026 a las 9h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Ayer, legisladores del oficialismo y la oposición exigieron al fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, activar mecanismos de investigación con colaboración internacional para esclarecer los audios que se difunden y que son atribuidos a Fernando Cerimedo, exasesor  del presidente Rodrigo Paz.

En tanto, Paz insinuó ayer  que los diferentes audios que se filtran y que difunden presuntas conversaciones de Cerimedo - hoy detenido- con distintas autoridades de Gobierno e incluso con su esposa, Elena Bibi Urquidi , podrían estar hechos con Inteligencia Artificial (IA).

A pesar de que verificadores han corroborado la veracidad de varios de los audios, Paz señaló que “hoy día con esto de la inteligencia artificial no se sabe” y señaló que deberá ser la justicia la que determine si los materiales son reales o no.

Pedidos

“El Fiscal General del Estado debe tener facultades para iniciar las investigaciones cuanto antes. Nosotros estamos a la espera de que se haga una investigación transparente con otros mecanismos que no sean los bolivianos, sino que también vean la colaboración internacional”, dijo Ricardo Rada, diputado del PDC, a Urgente.bo.

En los últimos meses se difundieron al menos 13 audios atribuidos a supuestas conversaciones entre Cerimedo, miembros del Ejecutivo y otras figuras políticas.

Rada sostuvo que Urioste debe iniciar una investigación de oficio o dar continuidad al proceso que comenzó el vicepresidente Edmand Lara.

La diputada de Alianza Popular, la opositora Claudia Herbas, también cuestionó a Urioste por la supuesta demora en la investigación de los audios que circulan en redes sociales .

“Creo que nadie es intocable cuando se tiene que investigar”, sostuvo la legisladora, quien consideró que Urioste “no está haciendo su trabajo”. La diputada señaló que a la fecha son 10 los audios que fueron difundidos implicando a Cerimedo.

En un audio reciente se difunte una presunta conversación entre Urquidi y Cerimedo.

Por su parte, la  también diputada Lissa Claros, de alianza Libre, exigió al Fiscal General conformar una comisión de fiscales e iniciar de inmediato las pericias para verificar la autenticidad de los audios difundidos con el fin de investigar a todos los involucrados, incluida la primera dama, María Elena Urquidi.

La senadora de Libre, Elena Pachacute, afirmó que presentó una nueva petición de informe dirigida a Urioste para conocer las actuaciones realizadas en torno a las grabaciones. La legisladora señaló que en agosto solicitó información al Ejecutivo, pero no recibió respuesta de varias autoridades.

“Los únicos que pueden darle autenticidad a audios, a videos, entre otros, es el Fiscal  General ”, manifestó.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
2
Boliviano fue detenido en Chile tras hallazgo de droga escondida en su calzado
3
Envían a la cárcel de Qalahuma a capitán de la Policía implicado en el caso Marset
4
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
5
Bolsonaro pasó por Argentina y Ecuador en su fuga a EEUU y se declara “presidente electo”

Lo más compartido

1
Hallan maletas de la casa de Marset en un allanamiento a un recinto policial en La Paz
2
Viceministra de Hidrocarburos alerta que en “2029 nos quedaríamos sin gas”
3
Gobierno denuncia que juez liberó a colombianos involucrado en balacera
4
El hijo de Jhonny Fernández fue aprehendido por obstrucción a la investigación
5
Accidente ferroviario en España deja al menos 50 muertos y más de 179 heridos

Más en País

29/10/2026
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
Ver más
29/10/2026
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por...
Ver más
El proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia quedó sin tratamiento en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, luego de que...
Ver más
29/10/2026
Fundaciones e iglesias consiguen la suspensión del tratamiento del proyecto de ley de eutanasia
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración informativa por el caso radares, denunciado...
Ver más
29/10/2026
Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las leyes, si se trata de construir "un nuevo...
Ver más
29/10/2026
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
El presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, presentó este miércoles la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación, preservar la biodiversidad del sector boliviano de la húmeda...
Ver más
29/10/2026
Gobierno lanza la ‘Estrategia Amazonia Bolivia’ para frenar la deforestación
En Portada
29/10/2026 País
Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración...
vista
29/10/2026 País
Diego Ávila es elegido presidente del Senado para la gestión legislativa 2026 - 2027 con 28 votos a favor
Diego Ávila fue elegido presidente de la Cámara de Senadores para la gestión legislativa 2026-2027, con 28 votos a favor, dos en contra y seis en blanco,...
vista
29/10/2026 Seguridad
Aprehenden a 'Niño', un integrante del equipo de seguridad de Roger Mariaca
Este jueves se confirmó la aprehensión de una persona vinculada como seguridad conocida como 'Niño' del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca.
vista
29/10/2026 Seguridad
Defensa de Marset impugna en EEUU el registro de celular incautado en Bolivia, señala medio especializado
Los abogados de Sebastián Marset impugnaron el registro realizado por la DEA a un teléfono que fue incautado al uruguayo en Bolivia y fue entregado a las...
vista
29/10/2026 País
Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio
El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por...
vista
29/10/2026 País
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del Estado (CPE) y la modificación de las...
vista
Actualidad
Después de una jornada lluviosa, el miércoles, hoy la ciudad del valle amaneció con el cielo cubierto por una densa...
Ver más
29/10/2026 Cochabamba
Densa neblina cubrió hoy la ciudad Cochabamba
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó "revisar toda" la Constitución Política del...
Ver más
29/10/2026 País
Presidente del TSE propone "revisar toda la Constitución y las leyes que sean necesarias"
La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha reclamado este jueves, durante su primer discurso a su...
Ver más
29/10/2026 Mundo
María Corina Machado exige elecciones para 2027 en Venezuela
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, se presentó este jueves antes del mediodía en la Fiscalía Departamental de...
Ver más
29/10/2026 País
Caso radares: Exministro Novillo declara ante la Fiscalía en La Paz
Deportes
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró el miércoles que ha tomado “en serio” la disculpa de la estrella...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La ofensiva de China contra Mbappé contrasta con la postura de ciudadanos
The Strongest puede perder a varios de sus jugadores la próxima temporada, porque son tentados por otros clubes...
Ver más
29/10/2026 Fútbol
La amenaza de éxodo se cierne sobre The Strongest por ofertas de clubes y su crisis económica
A Javier Tebas, presidente de LaLiga, pidió disculpas en nombre de la competición española y de sus clubes tras la...
Ver más
28/10/2026 Fútbol Int.
Tebas pide perdón a China en nombre de La Liga tras la polémica con Mbappé
Cuatro equipos se encuentran en la zona roja del Campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano. Corren el...
Ver más
28/10/2026 Fútbol
Cuatro equipos tienen siete fechas para salvarse del descenso en el campeonato
Tendencias
El canto de una pequeña ave amarilla, propia de los bosques del norte de Apolo, en La Paz, cruzó fronteras sin...
Ver más
24/10/2026 Medio Ambiente
La voz de una pequeña ave de Bolivia se suma a una canción mundial por la biodiversidad
Doble Click
Brian Ezequiel Vela Rodríguez, vocalista de la agrupación de música regional mexicana 'El Bronco y su banda', falleció...
Ver más
29/10/2026 Música
Fallece el vocalista de 'El Bronco y su banda' tras sufrir graves quemaduras
La Alcaldía de Cochabamba se pone a tono con la festividad de Todos Santos y Halloween organizando un par de...
Ver más
29/10/2026 Cultura
Desfile de carrozas fúnebres y el paseo de las almas avivan Todos los Santos y Halloween
Pianoman, el largometraje boliviano dirigido por el cineasta Felipe Quiroga se estrenará en la competencia principal...
Ver más
28/10/2026 Cine
Filme boliviano Pianoman se estrena en el Filmefestival Mannheim-Heidelberg
“Mi madre me enseñó que la naturaleza habla, que debemos aprender a escucharla y así nació mi canto”.
Ver más
27/10/2026 Cultura
Womex 2026 reconoce la trayectoria de la cantante boliviana Luzmila Carpio