Legisladores exigen a Fiscal investigar audios; Paz dice que son creados por IA

Ayer, legisladores del oficialismo y la oposición exigieron al fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, activar mecanismos de investigación con colaboración internacional para esclarecer los audios que se difunden y que son atribuidos a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz.

En tanto, Paz insinuó ayer que los diferentes audios que se filtran y que difunden presuntas conversaciones de Cerimedo - hoy detenido- con distintas autoridades de Gobierno e incluso con su esposa, Elena Bibi Urquidi , podrían estar hechos con Inteligencia Artificial (IA).

A pesar de que verificadores han corroborado la veracidad de varios de los audios, Paz señaló que “hoy día con esto de la inteligencia artificial no se sabe” y señaló que deberá ser la justicia la que determine si los materiales son reales o no.

Pedidos

“El Fiscal General del Estado debe tener facultades para iniciar las investigaciones cuanto antes. Nosotros estamos a la espera de que se haga una investigación transparente con otros mecanismos que no sean los bolivianos, sino que también vean la colaboración internacional”, dijo Ricardo Rada, diputado del PDC, a Urgente.bo.

En los últimos meses se difundieron al menos 13 audios atribuidos a supuestas conversaciones entre Cerimedo, miembros del Ejecutivo y otras figuras políticas.

Rada sostuvo que Urioste debe iniciar una investigación de oficio o dar continuidad al proceso que comenzó el vicepresidente Edmand Lara.

La diputada de Alianza Popular, la opositora Claudia Herbas, también cuestionó a Urioste por la supuesta demora en la investigación de los audios que circulan en redes sociales .

“Creo que nadie es intocable cuando se tiene que investigar”, sostuvo la legisladora, quien consideró que Urioste “no está haciendo su trabajo”. La diputada señaló que a la fecha son 10 los audios que fueron difundidos implicando a Cerimedo.

En un audio reciente se difunte una presunta conversación entre Urquidi y Cerimedo.

Por su parte, la también diputada Lissa Claros, de alianza Libre, exigió al Fiscal General conformar una comisión de fiscales e iniciar de inmediato las pericias para verificar la autenticidad de los audios difundidos con el fin de investigar a todos los involucrados, incluida la primera dama, María Elena Urquidi.

La senadora de Libre, Elena Pachacute, afirmó que presentó una nueva petición de informe dirigida a Urioste para conocer las actuaciones realizadas en torno a las grabaciones. La legisladora señaló que en agosto solicitó información al Ejecutivo, pero no recibió respuesta de varias autoridades.

“Los únicos que pueden darle autenticidad a audios, a videos, entre otros, es el Fiscal General ”, manifestó.