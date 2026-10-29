Migración afirma que Cerimedo entró legalmente al país, pero desconoce los detalles y su flujo migratorio

El director general de Migración, Eddy Ordóñez, aseguró este jueves que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y hoy detenido por diversos delitos, ingreso de manera legal al país, aunque señaló desconoce su flujo migratorio y la condición en la que llegó a territorio boliviano.

"Lo único que podemos decir es que el señor Cerimedo ingresó a Bolivia legalmente. Más datos no tenemos", afirmó.

Consultado sobre los detalles del flujo migratorio del argentino y los motivos por los que ingresó y permaneció en territorio nacional, Ordoñez afirmó que "no tenemos ninguna información al respecto".

"Mas datos no tenemos, no sabría decir en este momento", señaló.

Fernando Cerimedo fue el asesor del presidente Rodrigo Paz durante su campaña electoral, particularmente de cara al balotaje, y también durante los primeros meses de su Gobierno.

Sin embargo, fue detenido en agosto pasado acusado de haber contratado a sicarios para atentar contra la vida de su expareja Nadia Beller.

En la actualidad, el argentino está detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz acusado de enriquecimiento ilícito y tentativo de feminicidio. Además, tiene una imputación por violencia familiar y se indaga su participación en presuntos hechos de tráfico de sustancias controladas en el Beni.

Además, en los últimos meses, se han filtrado más de una decena de presuntos audios de Cerimedo - la mayoría calificadas como verdaderas por verificadores- hablando con diferentes autoridades de Gobierno e incluso la primera dama, María Elena Urquidi.

Sus presuntas conversaciones reflejan la influencia que tenía dentro del Gobierno, además de conflicto de intereses y de poder en sectores como el de hidrocarburos y hasta protección al narcotráfico.