La sequía provocada por El Niño mató ya 75 mil cabezas de ganado en Bolivia

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Publicado el 29/10/2026 a las 11h13
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La sequía provocada por el fenómeno El Niño golpea a 78.217 familias en seis de nueve departamentos de Bolivia, donde la falta de agua ha provocado la muerte de más de 75.000 cabezas de ganado y mantiene a otras 917.447 afectadas, informó este miércoles el Gobierno.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, detalló a los periodistas que el impacto se extiende por Oruro (oeste), La Paz (oeste), Chuquisaca (sur), Cochabamba (sur), Santa Cruz (este) y Potosí (suroeste).

Alertó además que las condiciones climáticas pueden agravarse durante los próximos meses, cuando en algunas regiones registren persistente sequía y en otras lluvias más intensas y crecidas de ríos.

La diversidad geográfica boliviana obliga a las autoridades a atender emergencias de distinta naturaleza, desde sequías y nevadas hasta tornados e inundaciones, explicó Rivero.

En previsión de la temporada de lluvias, entre diciembre y marzo, el Gobierno prepara acciones preventivas que se concentrarán especialmente en poblaciones del oriente y centro del país, donde se registran inundaciones y desbordamientos de ríos de manera recurrente.

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