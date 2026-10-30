Castro se impone en la presidencia de Diputados

País
ERBOL y ABI
Publicado el 30/10/2026 a las 23h50
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Roberto Castro se dio por aclamado como presidente de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027, en una sesión preparatoria marcada por disputas, empujones y forcejeos para controlar el micrófono. La sesión comenzó con más de tres horas de demora y terminó con cuestionamientos de cuatro bancadas.

 

El procedimiento

“Queda conformada la directiva de la Cámara de Diputados, legislatura 2026-2027. La posesión de la nueva directiva se llevará a cabo el 5 de noviembre. Se levanta la sesión. Lo lamento, es su problema”, dijo Castro en medio de gritos de legisladores que cuestionaban el procedimiento.

La plancha (lista de postulantes a la directiva de la Cámara) se dio a conocer tras reanudarse la sesión, luego de un cuarto intermedio. Un secretario leyó la lista desde la testera y Castro la puso a consideración, mientras varios legisladores gritaron “¡aprobado!”, entre aplausos y protestas. No hubo conteo de votos para establecer el respaldo a la propuesta.

La nueva directiva estará integrada por Castro como presidente; Álvaro Bernardo Casazola, primer vicepresidente; Natalino Díaz, segundo vicepresidente; Marlene Miranda Palma, primera secretaria; Kaline Moreno Cárdenas, segunda secretaria; José Maldonado, tercer secretario; y Roger Blanco, cuarto secretario.

Tras la proclamación, las bancadas de Libre, PDC, Alianza Popular y APB Súmate rechazaron el procedimiento y anunciaron que impugnarán la elección.

 

Presiones y denuncia de “asalto”

Lissa Claros denunció presiones e intentos de “asalto” a la Asamblea y anunció que no permitirán que haya quórum hasta que se realice una votación democrática. Ricardo Rada sostuvo que la conformación es “nula de pleno derecho” porque no se contabilizaron los votos.

En la misma línea, Claudia Herbas anunció que no reconocerán la directiva y cuestionó la falta de consenso, mientras Diego Brañez calificó el hecho como una vulneración a la democracia parlamentaria.

La proclamación se dio en medio de denuncias previas de legisladores del PDC sobre presuntas dádivas y regalos para favorecer la continuidad de Castro, además de acusaciones de supuesto nepotismo y favorecimiento a familiares y allegados.

En medio de gritos y empujones, Castro intentó que la sesión concluya, consolidando la votación. ”¡Tenemos que continuar la sesión! (...) Queda conformada la directiva 2026-2027, se levanta la sesión, lo lamento”, dijo Castro en medio de gritos y empujones.

Legisladores de algunas bancadas gritaron: ”¡Ese no es el camino!”, mientras que Castro respondía: “Tenemos que continuar, tenemos que continuar”.

 

Los preparativos

En la mañana, tras una reunión de bancada, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) definió que el chuquisaqueño Castro vuelva a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, pese a que otros parlamentarios y parlamentarias se postularon para devolver la ética en la administración de esa instancia parlamentaria.

Antes de la votación, la presidencia de Diputados, es decir Castro, registró a Rafael Darío López Mercado como jefe de bancada de la alianza Libre y a Luzmila Aurora Patiño Morales como jefa alterna para la legislatura 2026-2027. Sin embargo, aclaró que esta decisión es únicamente administrativa y no representa un reconocimiento definitivo de la organización interna de esa fuerza política.

En la nota dirigida a López, fechada este 30 de octubre, se señala que el registro no constituye una elección realizada por la Cámara ni valida una nueva bancada surgida de una división interna.

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