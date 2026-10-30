Dictan detención domiciliaria para el exministro de Defensa Edmundo Novillo por el "Caso Radares"

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 30/10/2026 a las 14h40
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La justicia determinó detención domiciliaria para Edmundo Novillo Aguilar (exministro de Defensa del gobierno de Luis Arce), en el marco de las investigaciones del denominado "Caso Radares".

La resolución judicial se dictó este viernes 30 de octubre de 2026. Pese a que el Ministerio Público presentó una imputación formal solicitando seis meses de prisión preventiva en el penal de San Pedro en La Paz, el juez cautelar optó por otorgarle la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

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